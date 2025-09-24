Какие пункты пропуска на белорусско-польской границе будут открыты 25 сентября

Возле пункта пропуска "Брест" все еще пусто, но в электронной очереди уже скопилось более 3 тыс. легковых автомобилей, цифра по-прежнему растет. В час ночи по белорусскому времени следующего дня Польша обещает открыть границу.



Пока "Варшавский мост" перекрыт, заграждения не убраны. Он уже несколько лет был единственным пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе, а в "Козловичах" выезда в Польшу сейчас ожидают более тысячи грузовиков. Простаивают они на специальных парковках.