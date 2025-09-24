3.64 BYN
Какие пункты пропуска на белорусско-польской границе будут открыты 25 сентября
Белорусские таможенники готовы к открытию границы с Польшей. Наш Госпогранкомитет получил официальное уведомление от Пограничной стражи соседней страны. Пункты пропуска заработают 25 сентября в час ночи по Минску.
Возле пункта пропуска "Брест" все еще пусто, но в электронной очереди уже скопилось более 3 тыс. легковых автомобилей, цифра по-прежнему растет. В час ночи по белорусскому времени следующего дня Польша обещает открыть границу.
Пока "Варшавский мост" перекрыт, заграждения не убраны. Он уже несколько лет был единственным пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе, а в "Козловичах" выезда в Польшу сейчас ожидают более тысячи грузовиков. Простаивают они на специальных парковках.
Официальное уведомление об открытии границы с Беларусью Польша прислала вчера вечером. Там указаны пункты пропуска, где будет возобновлено движение.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: "Это автодорожные: "Брест" – "Тересполь" и "Козловичи" – "Кукурыки", а также 4 железнодорожных пункта пропуска: "Гродно" – "Кузница-Белостокская", "Берестовица" - "Зубки Белостокские", "Свислочь" - "Семеновка" и "Брест" - "Тересполь".
Движения на белорусско-польской границе не было почти 2 недели. Сопредельная сторона закрылась ночью с 11 на 12 сентября под предлогом белорусско-российских учений "Запад-2025".