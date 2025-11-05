Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Какие результаты показывают действующие МТК - ответы в проекте "На контроле Президента"

По 10 молочно-товарных комплексов появятся до конца 2026 года в каждой области. Это заложено в соответствующем президентском указе. Современные технологичные объекты должны придать импульс развитию хозяйств и целых районов.

Как проходит стройка в разных регионах и какие результаты показывают уже действующие МТК? Изучим в новой серии проекта "На контроле Президента".

Разделы:

Общество

Теги:

строительствоНа контроле ПрезидентаМТК