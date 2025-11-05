3.68 BYN
Какие результаты показывают действующие МТК - ответы в проекте "На контроле Президента"
Автор:Редакция news.by
По 10 молочно-товарных комплексов появятся до конца 2026 года в каждой области. Это заложено в соответствующем президентском указе. Современные технологичные объекты должны придать импульс развитию хозяйств и целых районов.
Как проходит стройка в разных регионах и какие результаты показывают уже действующие МТК? Изучим в новой серии проекта "На контроле Президента".