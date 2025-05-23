Какие вопросы будут стоять перед новым руководством Румынии, рассказал эксперт

22 мая Конституционный суд Румынии официально подтвердил победу мэра Бухареста Никушора Дана на выборах президента страны.

Итоги второго тура выборов президента были утверждены после того, как Конституционный суд отклонил ходатайство участника второго тура Джордже Симиона аннулировать результаты голосования. Судьи признали его ходатайство необоснованным.

За Дана во втором туре президентских выборов 18 мая отдали голоса 53,6 % избирателей, за Симиона проголосовали 46,4 %.

В студии "Первого информационного" аналитик Павел Жданович рассказал, что теперь ждет страну.

"Если мы говорим о внешнем курсе, который будет проводить сейчас румынское государство, то оно, конечно, будет проевропейским. Собственно говоря, Румыния сама является страной Евросоюза. И политическое руководство этой страны будет следовать в том формате, который прокладывает Брюссель. Это поддержка войны в Украине. Румыния и та роль в геополитическом сценарии, которая ей отведена, - одна из ключевых. Сегодня уже много специалистов отмечали ее важный транспортный коридор для поставки вооружения и всего необходимого для войны в Украине", - прокомментировал эксперт.

При этом он отметил, что территория Румынии - это улица с двусторонним движением. "С одной стороны в ту сторону двигается вооружение, а в обратную - Украина направляет, например, продукцию аграрного сектора экономики, в частности, конечно же, это поставки пшеницы. И ключевое место в этом занимает румынский порт Констанца".

Павел Жданович напомнил, что в стране строится самая большая военная база НАТО в Европе.

"Румыния - это ключевой игрок Юго-Восточной Европы, который завязан непосредственно на Балканах. Это ключ к Балканам, по сути", - отметил аналитик.