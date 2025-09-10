Какое руководство к действию получили учителя на педагогическом (не)совете от Екатерины Петруцкой?

Педагогический совет собрал в Слуцке 600 представителей профильной общественности со всех регионов Минской области. Именно от них зависит, как будет выстроено взаимодействие детей и молодежи в школах и какие ценности там приобретут.

Слуцкая гимназия № 1 - старейшее учебное заведение в Беларуси. В 2025 году исполнилось 408 лет. Также это первая в Минской области "Школа мира". Сегодня здесь учатся свыше 500 талантливых ребят, которые каждый год показывают самые высокие результаты на различных олимпиадах. Все выпускники поступают в вузы.

Сосредоточенность на занятии и полная увлеченность предметом - учителя (их в гимназии 62) знают, как найти подход к каждому ребенку.

Елена Бондаренко, замдиректора по учебной работе гимназии № 1 г. Слуцка:

"Мы стараемся с нашим ребятами не снижать планку. Традиционно они радуют нас высокими баллами по ЦТ и ЦЭ. В 2025 году 6 наших выпускников получили 100 баллов".

В гимназии особое внимание уделяют преемственности поколений. Уже два года здесь открыт Музей системы образования - единственный в Минской области.

Ведь важно вложить в ребенка не только знания, а вырастить настоящего патриота своей страны, который помнит и чтит свою историю - первое, о чем говорят педагоги в интервью. Школа закладывает основы, поэтому в работе формализма быть не должно. Об этом говорили 9 сентября на педагогическом (не)совете, который длился 45 минут, как урок в школе, только не для учеников, а их учителей.

Юлия Саванович, учитель русского языка и литературы гимназии № 1 г. Слуцка:

"Часто говорят о том, что меняется мир, дети и школа. Но есть то, что остается всегда важным - это любовь к детям, Родине и миру".

Никаких советов, только руководство к действию было услышано от заместителя министра образования Екатерины Петруцкой. У нее 35 лет педагогического стажа, а учитель учителя понимает как никто.

"Работа должна проводиться на системном уровне - уже второй год в учреждениях образования реализуется матрица воспитательных и профилактических мероприятий. Эта матрица в 2024 году для наших педагогов еще была новой и немного непонятной. Она охватывает абсолютно все направления воспитательной работы и позволяет в системе организовать работу с каждым учеником от 1 до 11 класса", - отметила Екатерина Петруцкая.

Педагогам важно общецело отдавать себя детям и минуты проводить максимально с пользой. Мешает этому лишняя волокита с бумагами - Минобразования эту задачу постепенно решает. Уже снизилась нагрузка на психологов и социальных педагогов.