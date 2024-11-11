Какой путь прошла акция "Наши дети" за 30 лет и как она вышла за пределы нашей страны

Вот уже почти три десятка лет волшебники прокладывают тропинки добра по всей стране, от столицы до маленьких деревень.

Акция "Наши дети" сегодня согревает более миллиона юных сердец. Люди разных профессий, рангов и званий посещают детские дома, приемные семьи, больницы и дарят не просто полезное - оснащение для занятий спортом, современную технику или деньги на оборудование для реабилитации, но еще сладкие сюрпризы и заботу тем, кто в ней нуждается.

В 1995 году в Беларуси указом Президента был утвержден первый национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав. В сложное постсоветское время были прописаны десятки важных задач на будущую пятилетку. Именно тогда решилась судьба благотворительной акции и состоялся дебют главной елки наших детей.

Так акция стала одной из самых ярких зимних сказок в стране. А Президент держал за руку малышей каждый следующий год.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (1997 год):

"Уважаемые друзья, я желаю вам самое главное - быть здоровыми, потому что вы будущее нашей страны. Вы сегодня совсем юные или совсем маленькие, но вам жить в XXI веке, и мы, взрослые, хотим сделать все для того, чтобы вы жили хорошо, чтобы жизнь ваша была прекрасной".

С каждым разом акция выходила за рамки встреч и поздравлений. В конце 2004 года только на базе Минского дворца детей и молодежи состоялось 34 мероприятия. Тысячи юных белорусов стали зрителями новогодних программ во Дворце Республики.

2007 год в Беларуси объявили Годом ребенка. И он стал точкой отсчета для многих новых проектов и программ. На первом плане были сироты. А с 2010 года больше маленьких белорусов обрели настоящую семью. В рамках акции "Наши дети" почти тысяча ребят отпраздновали новоселье в жилых помещениях, построенных за счет средств республиканского и местных бюджетов. Это около 150 домов семейного типа.

Начиная с 2017 года, в рамках акции мероприятия проводятся не только во Дворце Республики. Открывает двери для талантливой молодежи и Дворец Независимости. А в 2019 году подключается и вся страна. Новогодние балы проходили в разных регионах Беларуси.

По участникам акция вышла и за границы нашей страны. На елку с участием Президента стали приглашать ребят из соседних государств - Литва, Латвия, Польша, Россия и Украина.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (28.12.2023 г.):

"Мы видим, что творится в разных уголках нашей планеты. И мы делаем все для того, чтобы те детишки, которые сегодня не имеют такой возможности собраться в красивом зале и поговорить со своим Президентом, приезжали к нам и чувствовали себя как дома. Не должно быть детей, бегущих от войны".

И если уж о цифрах, для наших детей за несколько лет количество праздников только в столице прибавилось в разы. Растет и объем средств, которые перечисляют простые белорусы. Если три года назад привлекли около 3,5 млн рублей, то в прошлом году около 7 млн.

"Здорово, что количество вовлеченных, небезразличных людей в эту акцию растет с каждым годом. И сейчас уже масштаб на самом деле поражает. Задача, которую однажды поставил Президент, - дойти до каждого буквально ребенка. Поэтому хочется им помогать, хочется им дарить подарки", - отметил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.