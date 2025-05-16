Какой вред персональным данным могут нанести файлы cookie

Глазами обычного пользователя смартфона cookies - одна из самых недооцененных технологий с точки зрения личной небезопасности.

Такие файлы спонтанно всплывают при переходе на сайт. Согласиться с ними куда проще и быстрее, чем узнать, что они позволяют веб-сайтам запоминать информацию, которая может быть перехвачена мошенниками. Сookies следят за тем, на что человек кликает на посещаемом сайте, что позволяет сформировать цифровой портрет потребителя.

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Персонализированная реклама за счет файлов cookie позволяет частным компаниям хранить огромные базы данных своих клиентов. За продажу данных или их утечку через CRM-системы бизнес несет двойную ответственность перед клиентом и законом.

Начальник центра кибербезопасности провайдера хостинга и IT-инфраструктуры Антон Тростянко объяснил, что мошенники делятся на два типа. Первый тип - это те, которые воруют данные, в том числе ограниченного распространения (финансовые возможности, коммерческие тайны). Ко второму типу мошенников относятся так называемые активисты, основной задачей которых является взлом систем с целью нанести ущерб либо государству, либо какой-то компании. Но, как правило, они всегда охотятся за данными, которые потом перепродают.

Антон Тростянко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bbde948-6c27-451d-8e88-6eba65d65ae4/conversions/9744ecb6-af6e-41f2-986c-3923137ee3cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bbde948-6c27-451d-8e88-6eba65d65ae4/conversions/9744ecb6-af6e-41f2-986c-3923137ee3cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bbde948-6c27-451d-8e88-6eba65d65ae4/conversions/9744ecb6-af6e-41f2-986c-3923137ee3cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bbde948-6c27-451d-8e88-6eba65d65ae4/conversions/9744ecb6-af6e-41f2-986c-3923137ee3cb-xl-___webp_1920.webp 1920w Антон Тростянко

"Защищенных систем на 100 % нет, любую систему можно взломать. Тут стоит вопрос денежных средств и вопрос времени. Поэтому любая система не защищена, а любые данные можно украсть. Но злоумышленники обращают внимание на то, что легче своровать", - добавил Антон Тростянко.

Зачастую наличие какой-либо известной информации позволяет злоумышленнику либо украсть данные, либо полностью получить доступ к системе. А это влечет за собой кражу данных или вовсе остановку бизнес-процесса. Такие случаи, отметил начальник центра, уже встречались неоднократно.

Ему очень хорошо запомнилась ситуация с агрегатором записей в медицинский центр (такой агрегатор позволяет выбрать на сайте, например, врача и время приема).

Медцентр не выполнял требования законодательства в сфере защиты персональных данных. В определенный момент систему центра взломали, и данные людей утекли. Медцентру выдали предписание на приостановку деятельности.

Люди часто забывают о безопасности личных данных и с легкостью называют номера телефонов, домашний адрес, а иногда и паспортные данные различным торговым сетям, не задумываясь, что все это позволяет получить доступ к кошелькам.