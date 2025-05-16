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Какой вред персональным данным могут нанести файлы cookie
Глазами обычного пользователя смартфона cookies - одна из самых недооцененных технологий с точки зрения личной небезопасности.
Такие файлы спонтанно всплывают при переходе на сайт. Согласиться с ними куда проще и быстрее, чем узнать, что они позволяют веб-сайтам запоминать информацию, которая может быть перехвачена мошенниками. Сookies следят за тем, на что человек кликает на посещаемом сайте, что позволяет сформировать цифровой портрет потребителя.
Персонализированная реклама за счет файлов cookie позволяет частным компаниям хранить огромные базы данных своих клиентов. За продажу данных или их утечку через CRM-системы бизнес несет двойную ответственность перед клиентом и законом.
Начальник центра кибербезопасности провайдера хостинга и IT-инфраструктуры Антон Тростянко объяснил, что мошенники делятся на два типа. Первый тип - это те, которые воруют данные, в том числе ограниченного распространения (финансовые возможности, коммерческие тайны). Ко второму типу мошенников относятся так называемые активисты, основной задачей которых является взлом систем с целью нанести ущерб либо государству, либо какой-то компании. Но, как правило, они всегда охотятся за данными, которые потом перепродают.
"Защищенных систем на 100 % нет, любую систему можно взломать. Тут стоит вопрос денежных средств и вопрос времени. Поэтому любая система не защищена, а любые данные можно украсть. Но злоумышленники обращают внимание на то, что легче своровать", - добавил Антон Тростянко.
Зачастую наличие какой-либо известной информации позволяет злоумышленнику либо украсть данные, либо полностью получить доступ к системе. А это влечет за собой кражу данных или вовсе остановку бизнес-процесса. Такие случаи, отметил начальник центра, уже встречались неоднократно.
Ему очень хорошо запомнилась ситуация с агрегатором записей в медицинский центр (такой агрегатор позволяет выбрать на сайте, например, врача и время приема).
Медцентр не выполнял требования законодательства в сфере защиты персональных данных. В определенный момент систему центра взломали, и данные людей утекли. Медцентру выдали предписание на приостановку деятельности.
Люди часто забывают о безопасности личных данных и с легкостью называют номера телефонов, домашний адрес, а иногда и паспортные данные различным торговым сетям, не задумываясь, что все это позволяет получить доступ к кошелькам.
Кибербезопасность по-белорусски. Как защитить свои данные в цифровом мире. Почему файлы cookie являются небезопасными. Подробнее об этом и не только смотрите в специальном репортаже.