Какую миссию выполняет Беларусь в рамках ЕАЭС, рассказал эксперт Авдонин

"Беларусь сейчас в рамках ЕАЭС выполняет в том числе важную миссию. Эта миссия заключается в том, чтобы нивелировать любые воздействия различных деструктивных элементов на постсоветском пространстве и в странах ЕС. Каким это образом делается? У нас передовой опыт в умении блокировать любые бархатные революции, применение политических технологий для того, чтобы не дать возможности нашим оппонентам раскачать обстановку в странах ЕАЭС и сделать так, чтобы они на каком-то этапе приняли решение о выходе из экономического союза. Чем сильнее наш экономический союз, тем, естественно, это невыгодно для англосаксонских и европейских корпораций и банков".