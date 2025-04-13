Караник: Главная выставка, посвященная 80-летию Победы, будет почти полностью готова к 1 Мая

Главная выставка ко Дню Победы будет почти полностью готова к 1 Мая. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Караник, который сегодня лично оценил подготовку площадки под выставку, сообщает БЕЛТА.

Выставку, посвященную 80-летию Победы, планируется провести на базе Минского международного выставочного центра. Скоро здесь развернется уникальная экспозиция, которая будет соответствовать масштабу 80-летия Великой Победы. "Практически полная готовность выставки должна быть к 1 Мая. И неделя останется у нас на тонкую донастройку", - отметил Владимир Караник.

Он назвал проект выставки масштабным и уникальным. "Выставка позволит окунуться в основные вехи Великой Отечественной, понять ужасы войны, оценить подвиг советского народа. Мы должны максимально реалистично, максимально исторически точно показать эти события следующим поколениям, чтобы память о подвиге народа жила в веках. Очень важно, чтобы все задуманное было реализовано. Есть много инновационных подходов к организации выставки. Наша задача - обеспечить четкую координацию работы строителей, дизайнеров, специалистов по веб-дизайну, тех, кто делает малые архитектурные формы, для того, чтобы это была цельная экспозиция, оставляющая глубокое эмоциональное впечатление после посещения", - подчеркнул вице-премьер.