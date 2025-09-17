3.64 BYN
Карасев: Мы скоро увидим Польшу как жандарма над Европой
Польша давно хотела бы иметь больше полномочий, в том числе властных, в Европейском союзе. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский политтехнолог, эксперт-международник Владимир Карасев.
"Польша неоднократно говорила о том, что представители Западной Европы относились свысока к Польше, как к младшему брату, что Германия, Франция более развитые, - пояснил эксперт. - А что поляки? Когда-то там была Речь Посполитая, но это было давно".
Владимир Карасев:
"Польша продолжает давить на власти Германии, чтобы они выплатили репарации по итогам Второй мировой войны. Поэтому сейчас Навроцкий усиливает как свои позиции в противостоянии с Туском и помогает Трампу усилить свои позиции в Европе. Мы действительно скоро увидим Польшу как жандарма над Европой".
"Все остальное это ширма, - уверен политтехнолог. - То, что поляки говорят про угрозу со стороны Беларуси, провокации… Я не знаю, где они видят провокации со стороны белорусских пограничников. Вот никто не видит, только поляки почему-то видят. Постоянно говорят, что из-за этого усилят в Мазовецком воеводстве группировку. Мерещатся им тысячи мигрантов, которые такой злой Александр Григорьевич пытается направить в Польшу, чтобы ослабить их экономику. Но это вообще такой бред", - считает Владимир Карасев.
Политтехнолог также упомянул историю с дронами в Польше. "Такое ощущение, будто эти дроны взяли где-нибудь в Украине, которые были сбиты, склеили их там, обмотали изолентой, привезли на территорию Польши и положили на крыши. И сделали ролик. Смотрите, русские дроны залетели в Польшу, нам надо срочно усиливать ПВО. Дайте нам еще американских военнослужащих, натовских, дайте нам еще оружие и так далее. Закрытие границ будет сделано для того, чтобы усилить группировки на границе", - уверен эксперт-международник.
"Но все-таки я считаю, основная задача для Польши - это максимально больше получить вооружений и возможности расквартирования американских военнослужащих. Развяжется пупок у поляков, чтобы попытаться прыгнуть на такую сильную военную державу, как Республика Беларусь, - считает политтехнолог. - И не будем забывать, что все-таки у нас Союзное государство. Если прыгнут на Беларусь, значит, они объявили войну Российской Федерации. И ответ будет соответствующий. Двойной удар просто будет - и от Минска, и от Москвы".