Карасев: Мы скоро увидим Польшу как жандарма над Европой

Польша давно хотела бы иметь больше полномочий, в том числе властных, в Европейском союзе. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский политтехнолог, эксперт-международник Владимир Карасев.

"Польша неоднократно говорила о том, что представители Западной Европы относились свысока к Польше, как к младшему брату, что Германия, Франция более развитые, - пояснил эксперт. - А что поляки? Когда-то там была Речь Посполитая, но это было давно".

Российский политтехнолог, эксперт-международник Владимир Карасев. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc012c20-b251-4fd6-8131-38b677f563e9/conversions/fb368489-ec95-493c-b837-9d15f864e24d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc012c20-b251-4fd6-8131-38b677f563e9/conversions/fb368489-ec95-493c-b837-9d15f864e24d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc012c20-b251-4fd6-8131-38b677f563e9/conversions/fb368489-ec95-493c-b837-9d15f864e24d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc012c20-b251-4fd6-8131-38b677f563e9/conversions/fb368489-ec95-493c-b837-9d15f864e24d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Карасев:

"Польша продолжает давить на власти Германии, чтобы они выплатили репарации по итогам Второй мировой войны. Поэтому сейчас Навроцкий усиливает как свои позиции в противостоянии с Туском и помогает Трампу усилить свои позиции в Европе. Мы действительно скоро увидим Польшу как жандарма над Европой".

"Все остальное это ширма, - уверен политтехнолог. - То, что поляки говорят про угрозу со стороны Беларуси, провокации… Я не знаю, где они видят провокации со стороны белорусских пограничников. Вот никто не видит, только поляки почему-то видят. Постоянно говорят, что из-за этого усилят в Мазовецком воеводстве группировку. Мерещатся им тысячи мигрантов, которые такой злой Александр Григорьевич пытается направить в Польшу, чтобы ослабить их экономику. Но это вообще такой бред", - считает Владимир Карасев.

Политтехнолог также упомянул историю с дронами в Польше. "Такое ощущение, будто эти дроны взяли где-нибудь в Украине, которые были сбиты, склеили их там, обмотали изолентой, привезли на территорию Польши и положили на крыши. И сделали ролик. Смотрите, русские дроны залетели в Польшу, нам надо срочно усиливать ПВО. Дайте нам еще американских военнослужащих, натовских, дайте нам еще оружие и так далее. Закрытие границ будет сделано для того, чтобы усилить группировки на границе", - уверен эксперт-международник.