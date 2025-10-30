Румак: Государство выстраивает диалог со всеми религиозными организациями в обществе

Духовный фронт работы. В Минске сегодня состоялось стратегическое заседание по взаимодействию гражданского общества и религиозных организаций.

Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей собрал представителей конфессий и идеологической вертикали для выработки общей позиции.



Участники коллегии обсуждали конкретные задачи: духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование патриотического мировоззрения и сохранение семейных традиций. Особое внимание уделили программам социальной реабилитации для уязвимых групп населения.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей: "Важно объединить все здравые силы нашего общества для того, чтобы сохранять социально-политическую стабильность в обществе. И, конечно, религиозная организация - это важная часть гражданского общества, потому что во все храмы ходят люди, которые работают, служат, лечат, учат ежедневно. Поэтому государство выстраивает диалог со всеми религиозными организациями для того, чтобы использовать их потенциал в решении этих актуальных социальных проблем общества, как демографических проблем, так и проблем по духовно-нравственному воспитанию".

Елена Быченок, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района Минска: "Когда встречаешься на таких площадках, посещаешь культовые объекты разных течений, разных религий, знакомишься с представителями религиозных организаций - это, конечно, огромный колоссальный опыт. Сегодня в рамках коллегии мы посетили и православный храм, и мусульманскую мечеть, и армянскую апостольскую церковь. Прошла перерегистрация религиозных общин на территории города Минска, в частности, в Октябрьском районе зарегистрировано 11 общин, и это разное течение, разное направление и разные конфессии. Поэтому, действительно, это для нас очень большой опыт".