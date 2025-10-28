Карасев: Польские спецслужбы хотят скрыть истинных заказчиков диверсии на "Северном потоке"

корабли в море news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3177df8a-9b61-4668-aeac-b1aa6dcaf887/conversions/6cd71aae-d92b-45e8-8e36-6d935d9b33cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3177df8a-9b61-4668-aeac-b1aa6dcaf887/conversions/6cd71aae-d92b-45e8-8e36-6d935d9b33cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3177df8a-9b61-4668-aeac-b1aa6dcaf887/conversions/6cd71aae-d92b-45e8-8e36-6d935d9b33cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3177df8a-9b61-4668-aeac-b1aa6dcaf887/conversions/6cd71aae-d92b-45e8-8e36-6d935d9b33cc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прошло почти 3 года с момента теракта на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Виновные официально до сих пор не найдены. Генпрокуратура ФРГ продолжает заявлять, что расследование продолжается. Приходится верить на слово и наблюдать за разворачивающимся конфликтом между Германией и Польшей из-за украинского подрывника.

Отказ в выдаче польскими властями подозреваемого гражданина Украины в совершении диверсии на "Северном потоке" немецким следователям в принципе говорит о том, что польские власти, польские спецслужбы причастны к этой диверсии на трубопроводе и хотят скрыть ее истинных заказчиков.. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский политолог, политтехнолог Владимир Карасев.

Он напомнил, что германские власти вложили серьезные средства в "Северные потоки". И Германия рассчитывала на то, что будет обеспечивать Европу русским газом.

28.10.2025

Политолог отметил, что сегодня развивается серьезный дипломатический конфликт вкупе с ухудшением взаимоотношений между Германией и Польшей. "Польша предъявляет претензии и требует репараций от Германии. Плюс опять же проблемы на границе Польши с Германией, в том числе связанные с мигрантами. Польские власти, по сути, в открытую поощряют международный терроризм, - считает политтехнолог. - А немецким силовикам остается лишь пока что возмущаться, потому что Брюссель никак не может повлиять на Варшаву".

