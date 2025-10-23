КГБ Беларуси: оппоненты Минска готовят в ЕС "освободительную армию"

Политические оппоненты белорусских властей готовят на территории стран Евросоюза так называемую освободительную армию численностью до 15 тыс. человек, предупредил первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности республики Сергей Теребов. Об том сообщает ТАСС.

"Существенные риски для национальной безопасности страны несет подготовка противником силового компонента для захвата власти, в том числе путем создания так называемой белорусской освободительной армии на территории Евросоюза. По замыслам оппонентов власти она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад общей численностью от 9 тыс. до 15 тыс. человек", - сказал он на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

По его словам, в качестве основы так называемой армии рассматриваются незаконные вооруженные формирования из числа граждан Белоруссии, действующие на территории Польши, Украины и Литвы.



"Ее члены под видом спортивных мероприятий ведут боевую подготовку по стандартам НАТО под руководством бывших или действующих военнослужащих стран НАТО и Украины. Цель - вторжение в Республику Беларусь. Основными элементами обучения таких боевиков являются использование БПЛА, в том числе ударных дронов, боевые действия в городских условиях, штурм зданий и подготовка к проведению диверсий и терактов, основы минно-взрывного дела, изготовление самодельных взрывных устройств. Для тренировок используют боевые дроны, стрелковое оружие, а также ряд макетов объектов госуправления, ключевых объектов вооруженных сил. Подготовка и обучение вооруженных формирований осуществляется на территории Украины и Польши, Чехии и стран Балтии", - пояснил Теребов.