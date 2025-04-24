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Хоменко: Все территории, пострадавшие от чернобыльской аварии, должны быть максимально очищены
Все территории, пострадавшие во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, должны быть максимально очищены от радиоактивного заражения. Такое заявление сделал национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Сергей Хоменко.
В Минске прошло заседание совета, посвященное Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе.
В зоне загрязнения - 3678 населенных пунктов, в которых проживало 2 млн 200 тыс. человек. 50 млн кюри - это мощность радиоактивного загрязнения, что эквивалентно взрыву 500 атомных бомб, вроде тех, которые были сброшены в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки. Казалось бы, это всего лишь цифры, но за ними тысячи человеческих судеб.
С момента взрыва на Чернобыльской атомной электростанции прошло 39 лет, а мы до сих пор боремся с последствиями техногенной катастрофы. Реабилитируем пострадавшие территории, активно возрождаем земли, на которых по-прежнему живут и трудятся люди. К слову, мировое экспертное сообщество неоднократно признавало наши подходы правильными, сбалансированными и мудрыми.
Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР:
"Главное, что мы накопили серьезнейший опыт. И этот опыт может быть востребован государствами, которые также борются с последствиями радиоактивного заражения. Кроме того, мы сегодня являемся примером создания мирного атома на примере строительства нашей атомной электростанции".
Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:
"В Европе, в мире в целом сменяются поколения, приходят к власти новые политики, новые элиты. Они не так хорошо знают и не так ориентируются в проблемах другой страны. Предпочитают, наоборот, говорить о том, что волнует мировую общественность. Поэтому я считаю, что даже с точки зрения того, чтобы показать, как Беларусь справляется, да еще и преодолевая последствия санкций абсолютно бесчеловечных, негуманных. Это наша дипломатия, это наш подход. Мы хотим показать, рассказать всем о том, каким образом жизнь может восстанавливаться, каким образом обращаться с мирным атомом, как он может служить на благо человечества".
Память жертв аварии на Чернобыльской АЭС почтили в минском парке Дружбы народов возле "чернобыльского" православного храма-памятника в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших", где установлен мемориал "Ахвярам Чарнобыля", а также "Камень мира Хиросимы".
Напомним, Беларусь находится в топ-30 среди 166 стран в международном рейтинге достижения Целей устойчивого развития. Страны в нем ранжируются по общему баллу, которым измеряется прогресс в достижении всех 17 ЦУР.