Хомяк "кинул" - заработать миллионы долларов не получилось

Белорус, потративший месяцы жизни на тыканье пальцем в экран монитора, пожаловался в общество защиты потребителей. Речь идет о вирусной криптовалютной компьютерной игре в жанре кликера. Игрок должен нажимать (тапать) по хомяку на экране, зарабатывая монеты.

На волне хайпа число пользователей составило 239 млн человек. Они буквально сидели днями и ночами и тапали хомяка. Когда игра вышла на биржу, оказалось, что криптотрудяги заработали крохи вместо миллионов. За 1 млн прибыли давали чуть больше 2 долларов.

Мораль истории проста - чудес не бывает. Даже в прекрасном цифровом мире. Зато много тех, кто верит, что из воздуха может заработать миллионы, просто тыкая пальцем в телефон. Вот слезы одного такого прозревшего. Драматургия его крика души не хуже, чем у обманутых вкладчиков МММ в лихие 90-е.