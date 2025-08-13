Хренин: Мы себя чувствуем уверенно, спокойно, темы учений не скрываем

Подготовка к учениям "Запад-2025", оперативная обстановка у наших границ, готовность реагировать на возникающие угрозы - все это темы доклада Президенту министра обороны. Он прошел в закрытом формате.

По его итогам министр рассказал журналистам публичные детали. Наши военные мониторят обстановку на границах 24/7. Очевидно, милитаризация в регионе нарастает. При этом Беларусь демонстрирует свою открытость и миролюбие. Однако адекватно ответить на любую угрозу в нынешних реалиях - задача номер один. Этого требует Главнокомандующий.

Министр обороны Виктор Хренин, отвечая на вопросы журналистов, рассказал подробности закрытого доклада главе государства Александру Лукашенко.

Как пояснил министр, доклад был обстоятельным и касался многих тем, в частности, состояния дел в Вооруженных силах, обстановки на границе Беларуси с сопредельными странами в части военной активности, степени готовности ВС к отражению потенциальной агрессии.

Одной из центральных тем, по его словам, стала подготовка к проведению совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025". Она ведется в строгом соответствии с теми указаниями, которые были даны ранее. Все основные активные мероприятия и действия войск будут происходить в центре страны, на основных полигонах ВС Беларуси возле Борисова.

К настоящему времени уже прибыли в нашу страну два российских подразделения для участия в этих учениях, они начинают размещение на полигоне. В свою очередь 2 подразделения 120-й механизированной бригады ВС Беларуси убыли в Россию, где будут принимать участие в практических мероприятиях данных учений.

Хренин также заявил о готовности штабов к проведению учений "Запад-2025". Сейчас, по его словам, завершаются мероприятия по подготовке полигонов.

"Мы себя чувствуем уверенно, спокойно, темы учений не скрываем, - подчеркнул он. - Говорим, что основная - отработка защиты нашей территории совместной региональной группировкой войск. Мероприятие плановое. Это не какое-то внезапное решение". По решению глав государств, Беларусь и Россия проводят такого рода учения каждые 2 года. В этот раз "Запад-2025", как известно, пройдет с 12 по 16 сентября в 2 этапа.

На первом этапе планируется отработать работу штабов по планированию и управлению войсками в ходе отражения агрессии на Союзное государство. На втором - отработать вопросы освобождения захваченных территорий и стабилизации обстановки. "Мы это прямо заявляем и в спокойном режиме собираемся все это выполнить", - сказал министр обороны.

Кроме того, в докладе Президенту речь шла также о подготовке учений в рамках ОДКБ, которые пройдут на полигоне в Витебской области в период с 31 августа по 6 сентября. Часть подразделений российских ВС уже прибыла, ожидается прибытие воинских контингентов других стран ОДКБ. Виктор Хренин подчеркнул, что эти учения также проводятся в плановом режиме, абсолютно спокойно, демонстрируют открытость Беларуси и прозрачность ее намерений.