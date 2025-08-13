3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Хренин: Во время учений "Запад-2025" отработают планирование применения "Орешника"
Министр обороны Виктор Хренин по итогам закрытого доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал, что на учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника, пишет БЕЛТА.
По словам главы военного ведомства, на учениях отработают планирование применения ядерного оружия. "Это для нас важный элемент стратегического сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал Виктор Хренин.
Министр обороны подчеркнул, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".