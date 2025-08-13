Хренин: Во время учений "Запад-2025" отработают планирование применения "Орешника"

По словам главы военного ведомства, на учениях отработают планирование применения ядерного оружия. "Это для нас важный элемент стратегического сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал Виктор Хренин.