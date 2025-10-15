Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Хренин: Военные ведомства Беларуси и России достигли образцового уровня взаимодействия

Военные ведомства Беларуси и России достигли образцового уровня взаимодействия. Об этом заявил министр обороны нашей страны во время совместной коллегии в Москве.

По словам Виктора Хренина, стороны успешно совершенствуют объединенные военные системы, что подтвердили недавние учения "Запад-2025". Успешно реализуется и сотрудничество в области подготовки военных кадров.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Безусловно, существует немало и других сфер военного сотрудничества, в которых мы достигли значительных результатов, что позволяет уже на протяжении многих лет характеризовать взаимодействие наших оборонных ведомств как динамично развивающееся. Важную роль в этом играет коллегия как постоянно действующий совещательный орган, позволяющий нам продуктивно рассматривать вопросы белорусско-российского взаимодействия в военной сфере".

Министр отметил, что в нынешних условиях совместная выработка новых моделей межгосударственных отношений, координация внешней политики и повышение оборонного потенциала военной организации Союзного государства выступают в качестве основного фактора безопасности.

