Хренин: Военные ведомства Беларуси и России достигли образцового уровня взаимодействия

Военные ведомства Беларуси и России достигли образцового уровня взаимодействия. Об этом заявил министр обороны нашей страны во время совместной коллегии в Москве.

"Безусловно, существует немало и других сфер военного сотрудничества, в которых мы достигли значительных результатов, что позволяет уже на протяжении многих лет характеризовать взаимодействие наших оборонных ведомств как динамично развивающееся. Важную роль в этом играет коллегия как постоянно действующий совещательный орган, позволяющий нам продуктивно рассматривать вопросы белорусско-российского взаимодействия в военной сфере".