Киберпреступность обсудили на дне открытых дверей в Национальном центре защиты персональных данных

Национальный центр защиты персональных данных раскрыл детали, как удается бороться с холодными звонками и другими подобными.

За три года работы центр стал главным экспертом области персональных данных. В его стенах обучилось около 12 тыс. специалистов, а в просветительских мероприятиях приняло участие порядка 35 тыс. человек. Только за 2025 год организация рассмотрела 370 жалоб, и в каждом втором случае нарушения закона подтвердились.

Антон Тростянко - руководитель Центра кибербезопасности. Для него побывать в месте, где каждый день стоят на страже персональных данных белорусов, - вопрос не любопытства, а скорее повышения квалификации и расширение профкругозора.

"Основная ценность встреч - это сообщество. В рамках комьюнити я общаюсь с такими же экспертами, узнаю что-то новое, мы делимся опытом. Эти знания потом применяю в своей компании и проектах. Здесь обращают внимание на тонкие моменты, которые важно учитывать. Этому можно долго учиться самостоятельно, но гораздо проще прийти сюда и получить необходимую информацию", - рассказал Антон Тростянко.

День открытых дверей в Национальном центре защиты персональных данных объединил не только представителей бизнеса и экспертов в сфере информационной безопасности, но и просто бдительных граждан. Опытом делились эксперты из Беларуси и России.

Андрей Гаев, директор Национального центра по защите персональных данных:

"Контрольные мероприятия - это часть работы Национального центра защиты персональных данных. Центр наделен полномочиями осуществлять контроль за защитой персональных данных и организацией работы в этой сфере. Мы всегда действуем точечно и стараемся в ходе любых проверок помогать бизнесу".

За 8 месяцев этого года в Беларуси зафиксировано порядка 20 случаев нарушения конфиденциальности, что потенциально может стать угрозой для миллионов пользователей. Чтобы не допустить подобного, работают на опережение и благодаря этому более 3 млн записей и 2,5 млн видео- и аудиофайлов, содержащих незаконно собранную информацию, были удалены в режиме реального времени.

Кирилл Лаптев, член консультативного совета при Национальном центре по защите персональных данных:

"Граждане должны понимать, как используются их данные, и быть защищены. Именно поэтому мы обсуждаем перспективы, возможные тенденции в регулировании и практику, чтобы права граждан соблюдались, а персональные данные оставались защищенными даже при внедрении новых инноваций и использовании современных технологий".