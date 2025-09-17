Кочанова: Мы четко осознали все, что только в единстве наша сила

У нашей страны славная история. Мы должны это помнить и сделать все возможное, чтобы Беларусь оставалась мирной и благополучной, а для этого должно быть единство внутри страны. Это мнение председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

"Мы четко осознали все, что только в единстве наша сила. Это правда. И четко усвоили, что уроки истории мы должны хорошо помнить. И не просто помнить, а анализировать и делать все для того, чтобы такие трагические страницы в истории нашей страны не повторялись никогда. И поэтому, конечно, мы чувствуем пульс нашего народа. Мы видим, как они гордятся своей страной. Мы видим, как они ощущают то единство, которое действительно объединяет всех нас, общественные организации, трудовые коллективы, тех людей, которые по-настоящему любят и ценят свою родину, свою страну".