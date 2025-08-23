Колледжи Беларуси завершают прием документов. На многие специальности конкуренция как в вузе

В Беларуси завершается прием документов в профессионально-технические колледжи. В этом году значительно вырос интерес абитуриентов к рабочим профессиям и среднему специальному образованию. По поручению главы государства срок обучения по большинству специальностей сократили до 3-3,5 лет.

В числе популярных направлений - инженерия, строительство, обрабатывающая промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, педагогика, бизнес, право и легкая промышленность. Сегодня в топе и швейная специальность.

Марина Мушницкая, директор Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики

Марина Мушницкая, директор Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики: "Благодаря большой подготовительной работе, интерес к этой специальности оказался довольно высоким. На 28 заявленных мест сейчас претендуют около 40 человек. Такой успех не случаен: город Минск начал подготовку к наборной кампании еще осенью. Под руководством мэра проводились инструктивно-методические совещания, заключались договоры с организациями - заказчиками кадров, изучался спрос. Поэтому сегодня наше учреждение, как и у коллег, успешно справилось с поставленными задачами, и мы с уверенностью вступаем в новый учебный 2025-2026 год".