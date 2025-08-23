3.70 BYN
Колледжи Беларуси завершают прием документов. На многие специальности конкуренция как в вузе
В Беларуси завершается прием документов в профессионально-технические колледжи. В этом году значительно вырос интерес абитуриентов к рабочим профессиям и среднему специальному образованию. По поручению главы государства срок обучения по большинству специальностей сократили до 3-3,5 лет.
В числе популярных направлений - инженерия, строительство, обрабатывающая промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, педагогика, бизнес, право и легкая промышленность. Сегодня в топе и швейная специальность.
Марина Мушницкая, директор Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики: "Благодаря большой подготовительной работе, интерес к этой специальности оказался довольно высоким. На 28 заявленных мест сейчас претендуют около 40 человек. Такой успех не случаен: город Минск начал подготовку к наборной кампании еще осенью. Под руководством мэра проводились инструктивно-методические совещания, заключались договоры с организациями - заказчиками кадров, изучался спрос. Поэтому сегодня наше учреждение, как и у коллег, успешно справилось с поставленными задачами, и мы с уверенностью вступаем в новый учебный 2025-2026 год".
Для тех граждан Беларуси, которые решат поступать на очную или заочную форму получения образования, на бюджет или платное отделение по специальностям "сельское хозяйство", "ветеринария" сроки вступительной кампании оставили без изменений. Документы можно подать с 15 октября по 30 ноября.