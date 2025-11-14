Колледжи Минской области готовят специалистов под запрос рынка труда

В колледжах центрального региона готовят специалистов под запрос рынка труда. Для обучения - самое современное оборудование: симуляторы, мини-полигоны и, конечно, поддержка предприятий - заказчиков кадров.

Например, в Смиловичском колледже половина практики проходит в центре компетенций.

Сейчас в Минской области более 30 колледжей, где обучаются около 23 тыс. молодых людей. Среди самых востребованных специальностей - строители, продавцы-кассиры и инженеры.