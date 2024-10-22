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Командировки на фронт. Как по следам военных событий собирали материалы для музея истории ВОВ
Пополнение фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны шло разными путями. Документы, оружие, награды зачастую приносили партизаны и подпольщики. История музея записана в документах, книгах поступлений основного и научно-вспомогательного фондов, актов приема экспонатов.
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
"Люди приходили в музей, приносили свои предметы, тяжело расставались, но они понимали, что это нужно для сегодняшнего времени, для подрастающего поколения, для исторической, справедливой и правдивой памяти".
Часть предметов передавал Белорусский штаб партизанского движения, который в то время размещался в Лошице. Именно туда комиссия по сбору документов и материалов по Великой Отечественной войне, а также командиры партизанских бригад и отрядов передавали оружие и знамена. Это был приказ Пономаренко.
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Сохранили не только оружие, но и инструменты, станки - все то, что помогало делать оружие для будущего музея, оружейная мастерская существует до сих пор, рассказала ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Галина Скоринко. "Я в 1974-м году пришла, увидела эту оружейную мастерскую, в которой на стене было 6 пистолетов-пулеметов самодельного оружия", вспомнила она.
По сути, первые музейные фондохранилища размещались не в здании на площади Свободы, а в Лошице. Оттуда их привозили, когда монтировали экспозицию.
Белорусские художники активно концентрировались вокруг музея, выезжали, делали портретные зарисовки участников партизанского движения, рассказала замдиректора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Римма Рум.
К тому времени в музее уже появился художественный совет, куда вошли Антон Бархатков, Заир Азгур, Иван Ахремчик и Валентин Волков. Среди художников-оформителей были люди, которые сражались в партизанских отрядах.
Мужественные и смелые люди после войны были очень простые в быту, очень скромные, вспоминает завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Галина Павловская. "Но они посчитали своим долгом запечатлеть историю войны, потому что фотография не всегда была. А мы знаем, что это было достаточно сложно, особенно в партизанской жизни, и нужно было эти образы запечатлеть".
Сбором материалов и экспонатов занимались и научные сотрудники музея. Выезжали на места боев. Бывшие фронтовики и партизаны отлично знали, где проходили крупные сражения и где можно найти предметы.
Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
"Это были командировки на фронт. Они ездили в Восточную Пруссию, на 3-й Белорусский фронт. И буквально по следам военных событий они собирали материалы для музея".
Из Берлина привезли череп, стоял как украшение на камине у начальника штаба противовоздушной защиты Берлина Отто Штарде, рассказала завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Юлия Колтович. "11 мая 1945 года совершили экспедицию в Берлин, - вспомнила она. - Эта экспедиция длилась около двух месяцев. Оттуда наши сотрудники первые привезли предметы, один из которых находится в хранилище - это череп".
После освобождения Беларуси по всей стране работали чрезвычайные государственные комиссии, они фиксировали преступления нацистов, изучали места массовых уничтожений людей, составляли акты. Часто вместе с ними или сразу после работы членов ЧГК на места трагедий выезжали сотрудники Музея истории Великой Отечественной войны.
В воскресенье, 22 октября, 1944 года в 12:00 Музей истории Великой Отечественной войны открыл двери для посетителей. В выставочных залах были представлены около 1200 экспонатов, в фондах находились порядка 10 тыс. предметов.
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