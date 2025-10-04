3.69 BYN
Комплекс административных зданий РОВД открыли в Климовичах
Несмотря на санкции, в Беларуси постоянно уделяют внимание укреплению материально-технической базы подразделений МВД, чтобы жители любого уголка страны получали услуги на самом высоком уровне. Это подчеркнул глава Министерства внутренних дел Иван Кубраков на церемонии открытия комплекса административных зданий Климовичского РОВД.
В новом современном комплексе, построенном по модульным технологиям, разместятся отделы по гражданству и миграции, ГАИ, уголовно-исполнительной инспекции, они возведены за три месяца. Созданы комфортные условия не только для сотрудников, но и для посетителей.
Также запланирована модернизация основного здания Климовичского РОВД. Со слов главы МВД, реконструкцию планируют завершить к началу 2027.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Планы очень большие. Идет модернизация госпиталя Министерства внутренних дел. В ближайшее время будет проведено оперативное совещание в нашем санатории. Там будет построен новый корпус, будет предусмотрена лечебная база, спа-процедуры. Делается все для того, чтобы сотрудникам милиции, на которых ложится очень большая нагрузка, оказывалась и медицинская помощь. Ну а когда получается уйти в отпуск, то сотрудник со своей семьей мог приехать и отдохнуть. Поэтому и строительство, и новая техника - это все для того, чтобы безопасность в Республике Беларусь была обеспечена на самом высоком уровне. Несмотря ни на какие санкции, еще какие-то моменты, государство делает сегодня все для того, чтобы наши люди чувствовали себя в безопасности".
В торжественной обстановке министр внутренних дел наградил отличившихся сотрудников и вручил погоны специальных званий, присвоенных досрочно. Также прозвучали поздравления в адрес сотрудников уголовного розыска по случаю их предстоящего профессионального праздника. А работникам Хотимского РОВД пополнили автопарк новым служебным автомобилем.