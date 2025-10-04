Комплекс административных зданий РОВД открыли в Климовичах

"Планы очень большие. Идет модернизация госпиталя Министерства внутренних дел. В ближайшее время будет проведено оперативное совещание в нашем санатории. Там будет построен новый корпус, будет предусмотрена лечебная база, спа-процедуры. Делается все для того, чтобы сотрудникам милиции, на которых ложится очень большая нагрузка, оказывалась и медицинская помощь. Ну а когда получается уйти в отпуск, то сотрудник со своей семьей мог приехать и отдохнуть. Поэтому и строительство, и новая техника - это все для того, чтобы безопасность в Республике Беларусь была обеспечена на самом высоком уровне. Несмотря ни на какие санкции, еще какие-то моменты, государство делает сегодня все для того, чтобы наши люди чувствовали себя в безопасности".