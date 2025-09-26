"Для европейского сообщества, для Евросоюза и для НАТО ситуация аховая. Им абсолютно не нравится то, что происходит в Молдове. Но то, что там происходит, это ведь связано с, скажем так, развитием событий, с тем, как управляют Молдовой уже достаточно большое количество лет. Ведь с 1991 года в Молдове не было порядка. Никогда. Вечно там нищета, экономика в упадке, вечно там управляют ситуацией не внутренние силы, а внешние. Всегда это было. Просто сейчас это уже подошло к такому критическому моменту, когда значительной части молдавских политиков и молдавскому народу понятно, что надо что-то менять. Но если госпожа Санду с ее сторонниками победит, то, соответственно, ничего меняться не будет. А все хотят уже изменений. Но, с другой стороны, коллективному Западу удержать ситуацию под контролем крайне необходимо".