Каждый евро, вложенный в войну с Россией, пусть даже мифическую, - это уменьшение социальных стандартов в самом Европейском союзе. Таким мнением в программе "Это другое" поделился председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

По его словам, Евросоюз сам нарвался на повышение военных расходов до астрономической величины в 5 % бюджета. "А это значит, что нужно будет грабить собственный малый, средний бизнес, повышать налоги, сокращать социальное обеспечение для собственных граждан. Это и садики, и школы, и образование в целом, это медицина, это дороги, это инфраструктурные проекты", - перечислил Андрей Кривошеев.

Он отметил желание ЕС как можно сильнее уколоть Российскую Федерацию, оторвав от нее страны-союзники. "Армения входит в Евразийский экономический союз. Это наш партнер по Организации Договора о коллективной безопасности. Цель - как можно больше коррумпировать армянскую элиту и как можно быстрее оторвать Армению, вырвать ее из наших интеграционных структур, - уверен председатель БСЖ. - Собственно, это никто давным-давно не скрывает".

Это другое | Армения на пути к второй Украине | Почему Запад толкает Ереван к конфликту? Армения на перепутье - станет ли она "второй Украиной" под влиянием западных сил? Как схожие сценарии разыгрываются в Ереване и Киеве: от "народных" лидеров до давления на церковь. Глава европейской дипломатии обещает финансировать "независимые" СМИ в Армении: что скрывается за громкими словами о свободе слова? - Зачем Западу дестабилизация Кавказа и как это связано с Россией и Украиной. А также - эксклюзивное интервью с военным экспертом Борисом Рожиным: базы НАТО в Армении, роль Турции и риски эскалации. Подробности смотрите прямо сейчас в авторской программе Ксенией Лебедевой "Это другое"! 01.07.2025 23:40

Основные источники финансирования медиаподобных структур, так называемых правозащитных и околоправозащитных центров, соросят, были из Соединенных Штатов, отметил он. Именно они занимаются подрывом авторитета государственной власти, государственных институтов, прямо или косвенно участвуют в организации госпереворотов, мятежей, систем смены власти в независимых суверенных странах. "Сейчас на эту деятельность и нацелилась евросоюзовская бюрократия и пытается выдоить собственный электорат, налогоплательщиков, для того чтобы проводить эту политику в первую очередь в странах Восточной и Центральной Европы, в странах СНГ, в странах - союзниках России", - подчеркнул Андрей Кривошеев.