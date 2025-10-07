Кривошеев: Визит лидера Султаната Оман в Беларусь - это историческое событие

"Большой визит лидера Султаната Оман в Беларусь с большой командой. Это, конечно, историческое событие для Беларуси и наших интересов на большом Аравийском полуострове. И об этом вчера сказал глава государства в рамках первого дня и в узком формате, и в широком. Почему? Потому что Султанат Оман имеет, как и Беларусь, уникальное географическое положение. Если Беларусь в центре Европы и в центре Евразии, то Оман обладает уникальной портовой инфраструктурой. Это для многих государств мира, включая наших союзников, стратегических партнеров, Китая, например, Индии, Южной Кореи, это такой большой хаб, технологический, логистический, экспортно-импортный, финансовый в том числе. В этом смысле Беларусь, конечно, рассчитывает закрепиться в султанате".