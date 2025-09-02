Молодые люди из африканских стран, обучавшиеся в западных университетах, либо не возвращаются, либо, вернувшись, занимают большие должности и превращаются в иноагентов. Таким мнением в программе "Это другое" поделился предприниматель из Мали Мохамед Сиссе.

В Беларуси ему очень понравилась система образования. По его словам, когда он приехал первый раз, то посетил несколько университетов. "Уровень образования интересует и сельскохозяйственное направление, - отметил предприниматель. - Много наших министров училось в России. Если сравнить их с теми, кто учился в западных вузах, то есть большая разница". По его мнению, она заключается в том, что студенты времен СССР более патриотичные, чем те, кто учился в западных вузах. И уровень знаний, и то, как они применяют их, лучше, чем у тех, кто учился на Западе.

Это другое | Человеческие зоопарки и цветные революции: как Запад манипулирует миром? От "человеческих зоопарков" в Бельгии до цветных революций и контрактов с англосаксами. В конце XIX - начале XX веков в Европе и США были популярны "этнографические экспозиции" или "выставки людей". По сути, это были зоопарки, где вместо животных в клетках и вольерах содержались люди из Азии, Африки и Океании, которых западная публика считала "дикарями" и "экзотикой". Фактически такая же ситуация разворачивается у нас на глазах сейчас с Украиной - она не была, но стала страной третьего мира. - Как западные лидеры в середине 20 века заставляли чернокожих развлекать европейскую публику? - Почему Африка выбирает партнерство с Россией и Беларусью вместо западной "демократии"? - Что заставляет Украину подписывать долгосрочные контракты с Великобританией? 02.09.2025 22:15

Мохамед Сиссе сказал, что в Мали помнят рабство и западный колониализм. А во взаимоотношениях с Российской Федерацией такого не было. "Так почему нам не стать родными, - задается он вопросом. - Россия нам помогала, когда нам было сложно после того, как мы стали независимыми. Мы помним".