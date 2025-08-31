Кто сможет использовать в школе планшеты, смарт-часы и мобильник и на каких условиях

Учебный сезон 2025-2026 является официально открытым. Входим мы в него с целым пакетом новшеств, в том числе и для первоклассников. Самый главный вопрос, который волнует и родителей, и детей, вопрос использования мобильных телефонов в школе. Полный запрет на них. Но все-таки кто-то сможет воспользоваться, попросили прокомментировать министра образования Беларуси Андрея Иванца.

"Действительно, у нас с начала учебного года вступает в силу постановление № 136 Министерства образования, в котором регламентируется порядок использования мобильных телефонов в учреждениях среднего образования, - отметил глава ведомства. - Для того чтобы этот процесс полностью организовать, каждая школа оснащена специальными местами для хранения телефонов, приняты соответствующие приказы руководителей учреждений образования, в которых прописаны порядок сбора и выдачи мобильных телефонов, определение должностных лиц, ответственных за этот процесс".

Андрей Иванец:

"Все новации реализуются абсолютно разумно, от жизни, поэтому есть исключения. Речь идет про тех ребят, которым по показанию здоровья необходимо наличие мобильного телефона. В эту вступительную кампанию мы увидели то, что есть ребята, которые сдавали экзамены, имея заболевание сахарный диабет. Им необходим онлайн, постоянный мониторинг уровня сахара в крови. Мы прекрасно понимаем, что есть ребята, у которых есть вопросы с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому, конечно, для таких ребят мы разрешим использование планшетов для того, чтобы использовать электронные книги, здесь важная оговорка, без возможности выхода в интернет и без, соответственно, сотовой связи".

"Многие родители используют смарт-часы, как их принято называть. Здесь мы подходим очень гибко, дети смогут их использовать на беpзвучном режиме, чтобы они не отвлекали во время учебного процесса. Я уверен, что каждый родитель сможет поговорить со своим ребенком о порядке использования смарт-часов в учреждении образования. Поэтому каждый родитель может быть абсолютно спокоен, их дети находятся в безопасности, каждый педагог заботится не только о знаниях, но и о здоровье ваших детей, и у вас всегда будет возможность связаться и с учителем, и с руководителем учреждения образования", - подчеркнул министр.