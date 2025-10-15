Вольфович рассказал о ходе внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл журналистам подробности доклада главе государства о проверке воинских частей и подразделений, которая проводится Государственным секретариатом Совета безопасности по поручению Главнокомандующего.

"Глава государства в очередной раз заслушал доклад о ходе проверки, которая, кстати, вышла на финишную прямую. Вообще все, что касается подготовки структурных элементов военной организации государства, Президент держит на личном контроле и постоянно интересуется, где готовятся и чем занимаются наши структурные подразделения в первую очередь Вооруженных Сил", - сказал Александр Вольфович.

Госсекретарь обратил внимание, что того требует военно-политическая обстановка, складывающаяся вокруг Беларуси: "Все, что касается защиты суверенитета, территориальной целостности страны, ее национальных интересов, в приоритете у главы государства. Поэтому Вооруженным Силам и другим структурам военной организации государства всегда уделяется такое внимание".

По словам Александра Вольфовича, главе государства было подробно доложено о ходе проверки. Все воинские части, приведенные в боевую готовность, совершили довольно протяженные марши и вышли на полигоны, которые были определены в соответствии с распоряжением. "Сегодня на полигонах проходят контрольные занятия по предметам боевой подготовки - огневой, тактической, инженерной", - уточнил он.

Госсекретарь отметил, что с проверяемыми подразделениями постоянно находятся сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности, которые отслеживают ход проверки. "Я в онлайн-режиме владею информацией о ходе проверки", - добавил он.

Кроме предметов боевой направленности, проверяется физическая подготовка военнослужащих. По словам Александра Вольфовича, это важный элемент контроля. "Помимо этих занятий, с подразделениями спланированы контрольные занятия по физической подготовке. Основу составляют силовые упражнения и упражнения на выносливость - то, что нужно военнослужащему на поле боя, исходя из современного опыта проведения боевых действий", - констатировал он.

Особенностью проверки госсекретарь Совбеза назвал ее проведение по завершению военного учебного года. Военнослужащие отработали весь комплекс мероприятий, начиная от одиночной подготовки до слаживания подразделений. "Они демонстрируют то, чему их научили в ходе занятий по боевой подготовке в воинских частях и подразделениях. Исходя из этой проверки, можно будет сделать выводы о том, все ли мы учли в программах боевой подготовки для наших военнослужащих", - подчеркнул Александр Вольфович.

В Беларуси изучают современный опыт ведения боевых действий

Журналисты поинтересовались у Александра Вольфовича, насколько опыт проведения специальной военной операции в Украине учитывается в белорусской армии. Тем более российские союзники готовы делиться этим опытом. Кроме того, у госсекретаря Совета безопасности спросили, отрабатывались ли подобные элементы в ходе проверки воинских частей и подразделений.

"Несомненно, опыт специальной военной операции и вообще ведения боевых действий в других конфликтах по миру в наших Вооруженных Силах учитывается. Эти изменения внесены в программы боевой подготовки. Конечно, упор при проверке мы делаем как раз на то, как это учитывается, - сказал Александр Вольфович. - Когда планировали нашу проверку, мы как раз учитывали формы и способы ведения боевых действий, которые отрабатываются сегодня в ходе специальной военной операции".

По его словам, во время проверки внимание акцентировалось на слаженности действий подразделений в составе малых групп, а также штурмовых подразделений. Внимание также уделялось умению военнослужащих оборудовать районы в инженерном плане с учетом опыта специальной военной операции. "Это принцип такой: "закопался" чем глубже, замаскировался - значит, тем больше шансов на выживание и выполнение задач", - подчеркнул он.

Проверялось также умение противодействовать беспилотным летательным аппаратам и применять средства радиоэлектронной борьбы. "Конечно же, это учитывается. Нужно учить военнослужащих тому, что нужно для того, чтобы выжить на поле боя и выполнить поставленные задачи", - добавил Александр Вольфович.