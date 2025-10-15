Финляндия присоединится к плану по закупке американского оружия для Украины, заявил министр обороны Финляндии на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Свои взносы в инициативу произвели уже 6 стран ЕС. Финский министр также считает ракеты дальнего радиуса действия критически важными для Украины. Он также добавил, что Финляндия закупит для нужд собственных вооруженных сил 64 истребителя F-35.