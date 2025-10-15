3.71 BYN
В Варшаве бастуют сотни железнодорожников
Автор:Редакция news.by
В Варшаве бастуют сотни железнодорожников, призывая отменить планы по объединению предприятий отрасли.
Для многих сотрудников это будет означать ежедневные поездки на работу, которая окажется вдали от дома, а некоторым и вовсе придется уволиться.
На протесты вышли и педагоги - они против образовательной политики. В стране нехватка кадров, молодежь не хочет идти работать в школы.
Профильный профсоюз требует повысить зарплату педагогам и изменить методы преподавания. Главное требование к премьеру польского режима - выйти на диалог с учителями.