Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Варшаве бастуют сотни железнодорожников

В Варшаве бастуют сотни железнодорожников, призывая отменить планы по объединению предприятий отрасли.

Для многих сотрудников это будет означать ежедневные поездки на работу, которая окажется вдали от дома, а некоторым и вовсе придется уволиться.

На протесты вышли и педагоги - они против образовательной политики. В стране нехватка кадров, молодежь не хочет идти работать в школы.

Профильный профсоюз требует повысить зарплату педагогам и изменить методы преподавания. Главное требование к премьеру польского режима - выйти на диалог с учителями.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

протестыПольша