Турчин рассказал о состоянии дел в нефтеперерабатывающей промышленности

По словам Александра Турчина, один из главных вопросов, который обсуждался с главой государства, касался нефтеперерабатывающей промышленности Беларуси.

"Буквально сегодня мы завершили, скажем так, полугодовую непростую работу с нашими российскими партнерами по условиям функционирования этой отрасли на среднесрочную перспективу на взаимовыгодных условиях, которые позволяют нашим нефтеперерабатывающим заводам эффективно работать", - проинформировал он.

Премьер-министр обратил внимание, что принятые правительством меры в этом периоде уже дали значительный экономический эффект для отечественных предприятий. Он "исчисляется не одной сотней миллионов долларов".

Александр Турчин отметил, что вопрос работы отрасли рассматривался также в контексте ситуации на рынке нефтепродуктов в соседних странах. "Я доложил Президенту, что ситуация на внутреннем рынке с обеспечением нефтепродуктами у нас стабильная и никаких потрясений просто не может быть", - сказал он.

Турчин рассказал о сотрудничестве с Россией

Одной из тем доклада стало сотрудничество Беларуси и России в промышленности - текущее состояние и перспективы дальнейшего его развития. Весь комплекс этих вопросов обсуждался на состоявшейся 15 октября встрече Александра Турчина с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. По ее итогам принято решение диверсифицировать поставки на российский рынок за счет новой продукции. "Нам надо не только смотреть на традиционные продукты, которые мы поставляем на рынок Российской Федерации, но говорить о новых товарах, продуктах, в которых нуждается рынок России и которые мы можем производить", - пояснил премьер-министр.

В качестве примера он привел лесозаготовительные машины "Амкодор". Россия крайне заинтересована в их поставках. И на встрече с министром промышленности и торговли было решено в сжатые сроки осуществлять поставки на российский рынок. "Процесс этот идет, конечно, но нам его очень быстро надо финализировать. Уже буквально со следующего года начинать интенсивные поставки этих машин на рынок Российской Федерации", - уточнил Александр Турчин.