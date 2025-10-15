Футболисты "Слуцка" одержали победу над "Неманом" в чемпионате Беларуси

15 октября в перенесенном домашнем поединке 19-го тура подопечные Александра Гуриновича выиграли с результатом 2:1. На 7-й минуте встречи Александр Ануфриев открыл счет, на 88-й минуте Артем Соколовский удвоил преимущество хозяев поля, в компенсированное время Егор Зубович с пенальти сократил разрыв до минимума, но большего гостям добиться не удалось. После этой виктории "Слуцк" набрал 17 очков, оставшись на предпоследнем, 15-м, месте в турнирной таблице. На последней позиции находятся футболисты "Молодечно", у которых всего 10 баллов. В активе "Немана" 35 очков и 8-е место. Таблицу возглавляет "МЛ Витебск", у которого 52 очка, на 4 балла отстает минское "Динамо", на третьей строке мозырская "Славия", набравшая 47 очков.