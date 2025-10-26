Лечить не только тело, но и душу: православную часовню освятили в 3-й ГКБ Минска

Лечить не только тело, но и душу. В 3-й городской клинической больнице имени Клумова в Минске торжественно открыли православную часовню в честь святителя Луки Крымского. В небольшой комнате на входе в хирургическое отделение больницы расположены иконы, полки с религиозной литературой, стол с записками о здравии. Часовню освятил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси: "Мы не стараемся инициировать, чтобы везде были часовни. Стараемся откликнуться на запросы там, где есть готовность, желание самих врачей и больных. Процесс развивается, и новые часовни открываются. Думаю, что добрые отзывы людей - это самая главная оценка того, что мы на правильном пути".

Как рассказал заведующий отделением микрохирургии 3-й клинической больницы Михаил Панес, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) был выдающимся врачом, он автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. "Он помогал очень многим людям, и те основы, которые им были заложены, мы стараемся внедрять и передавать нашему подрастающему поколению", - отметил Михаил Панес.