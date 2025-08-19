Летняя школа молодого аналитика стартовала в Минске. Чему обучает уникальный интенсив

Летняя школа молодого аналитика стартовала в Минске. Это уникальный интенсив, с помощью которого можно не только готовить молодых людей, но и сформировать видение будущего страны, к которому стремится сама молодежь.

В 2025 в форуме принимают участие 60 аналитиков, которые представляют все регионы страны и более 30 университетов.

Белорусский институт стратегических исследований совместно с новой молодежной организацией аналитического движения предпочитает начинать неделю, конечно, с новых знаний. Второй год подряд в Национальном детском технопарке открывается школа молодого аналитика.



У ребят будет возможность пообщаться с ведущими аналитиками Беларуси и мира, приобрести необходимые компетенции и создать проекты, направленные на формирование города будущего Беларуси.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:

"Проведение уже второй летней школы молодых аналитиков показывает, что у молодежи это направление вызывает большой интерес и отклик. Если говорить о количестве участников, то в этом году и на республиканский конкурс аналитических работ, и сюда собралось уже в два раза больше ребят, чем в прошлом году. Поэтому это очень важное направление, мы его всячески поддерживаем".

Председатель молодежного аналитического сообщества Владислав Козловский

"Наша основная задача - сформировать сообщество молодых аналитиков, которые заинтересованы в создании чего-то уникального на основе своих знаний. В будущем это сможет принести значительную пользу нашей стране, способствовать ее развитию и формированию нашего общего будущего", - высказал уверенность председатель молодежного аналитического сообщества Владислав Козловский.

С 2022 года при региональных отделениях института работают молодежные аналитические клубы. В мае этого года было объявлено о создании нового молодежного аналитического движения, чему в том числе способствовал грант Президента Республики Беларусь по молодежной политике.

Участник школы молодого аналитика Дмитрий Шкороедов

"Здесь собралась лучшая и талантливая молодежь Беларуси. Это действительно сильные аналитики, которые заслуженно приехали сюда. Многие из них участвовали в аналитических проектах, стали победителями и лауреатами. Это ребята, которые хорошо разбираются в аналитике и готовы работать в этой сфере. Меня это очень радует. Я уже пообщался и познакомился с ребятами. Это более 60 человек, талантливых, ярких, умных и главное - целеустремленных", - отметил участник школы молодого аналитика Дмитрий Шкороедов.