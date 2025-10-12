Лето круглый год: "Белавиа" начала прямые рейсы на Хайнань и Фукуок

"Белавиа" сделала "петлю" в небе и задала новые траектории движения, не на запад, так на восток. На неделе штурмовали первые дальнемагистральные рейсы на китайский остров Хайнань, и на вьетнамский остров Фукуок.

Это стало возможным благодаря покупке широкофюзеляжных самолетов Airbus А330 с дальностью полетов 12 тыс. км. Так что для тысяч наших путешественников мир стал больше, и в то же время гораздо ближе.

Еще недавно мечта о прямом перелете из Минска на острова или в страны дальней дуги для белорусского туриста выглядела вот так: книга, сон в ожидании стыковки где-нибудь в Москве или Стамбуле, плед и рюкзак вместо подушки - дорога забирала целые сутки и все нервы, но эта эра осталась в прошлом.

Осень в самом разгаре, так что сейчас снова почувствовать лето можно только за деньги. Благо, теперь появилось гораздо больше возможностей порадовать себя витамином D.

Если обычно в аэропорту царит приятное оживление, то на неделе здесь было целых два праздника. Первый - исторический вылет на Хайнань, который состоялся 8 октября, загрузка самолета составила 99 %. Пассажиров торжественно встречали фотозоной, угощениями, и подарками. Второе - среди пассажиров были и именинники.

11 часов в полете, и наконец, можно наслаждаться богатой флорой, плавать в Южно-Китайском море. Температура воды там сейчас - роскошные +28 градусов. Семья Кулешовых решила отметить годовщину свадьбы в экзотике.

"У нас была красивая дата - 10.10.2020 года, поэтому мы решили, что 5 лет семейной жизни - тоже красивая дата, нужно было как-то отметить. Мы забронировали большой, хороший самолет, уже выкупили места - два рядом друг с другом туда и обратно", - рассказал житель Полоцка Олег Кулешов.

Среди счастливчиков пассажиров были и те, кто летит к семье.

"Внуки - китайцы, так что, сами понимаете, они с нетерпением ждут бабушку и дедушку. Самое интересное, что на вопрос, что вам привезти, внуки говорят: "Русские книжки и сказки", - поделился житель Минска Святослав Балащенко.

Рейс будет выполняться один раз в неделю по средам, а с 1 ноября 2025 года еще и по субботам. Но, как отметил Игорь Чергинец, есть одно "но".

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":

"Если посмотреть сейчас, анализ сделать по загрузке не первого рейса, а вообще всей программы на ближайшие месяцы, у нас уже жалобы пошли, что рейсов мало. Примерно все загружено, тяжело уже купить билеты даже на январь".

Однако есть и плюсы - голодным на борту остаться нельзя, ведь кормят 2 раза, вместительность Airbus - 281 кресло. Для работы на таких моделях самолетов переобучение прошли как пилоты, так и бортпроводники.

"Мы не переживаем. Безусловное чувство ответственности, потому что направление новое. Мы выполняем первый рейс, мы его открываем, но мы готовы оказывать обслуживание на высоком уровне", - отметила бортпроводник авиакомпании "Белавиа" Елизавета Птушка.

Остров Фукуок - одна из главных курортных жемчужин Вьетнама: мягкий климат, кристально чистые воды Сиамского залива и белоснежный песок делают направление настоящим раем для любителей новых впечатлений и экзотики. Улететь можно будет 1 раз в 10 дней.

"На первых рейсах стопроцентная загрузка, аналогично на всех последующих рейсах, не побоюсь сказать, наверное, до конца февраля. Раскуплен как бизнес-класс, так и эконом-класс практически на 100 %", - рассказал директор компании-туроператора Александр Бурдейко.

Разница во времени с Вьетнамом у нас плюс 4 часа, виза не нужна при условии пребывания в стране не более 30 дней. Все новые рейсы - это результат переговоров на самом высоком уровне.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Стратегический уровень отношений между Беларусью и Вьетнамом, конечно же, был многократно подчеркнут на уровне руководителей наших стран. Мы уже говорили о визите в мае То Лама в Беларусь и его встрече с нашим президентом Александром Лукашенко. То есть это импульсы, которые дает вертикаль власти для того, чтобы развивались наши отношения на всех уровнях. Это и человеческий потенциал, конечно же, и торгово-экономические взаимоотношения, и политические контакты".

Вопреки здравому смыслу "Белавиа" была под санкциями США более трех лет. После череды визитов американской делегации к Александру Лукашенко ограничения сняли, это было личным распоряжением Дональда Трампа. Наш авиапарк не мог получать оригинальные запчасти или ремонтные услуги, теперь ситуация должна измениться.

Игорь Голуб, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Политические заявления были - мы направили соответствующие запросы по всем направлениям, начиная с банковских направлений, в авиационно-технические направления (это поддержка, летная годность авиакомпании Boeing), сейчас ждем от них ответа. Политическое решение принято, осталось решить технические вопросы. Я думаю, что в ближайшее время все будет решено. Прежде всего, это поддержание летной годности наших воздушных судов, это расчеты, это возможность каким-то направлениям начать работать. Поэтому надеемся, что политическая воля, которая была озвучена, принятое решение на самом высоком уровне, поспособствуют и выходу санкционных ограничений, которые наложены совершенно незаконно на нашу страну".

