Ли Си рассказали о достижениях РИКК БГУ

Образование - важный стратегический аспект белорусско-китайских отношений. Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ встретил высоких гостей. Член Посткома Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Си провел встречу с сотрудниками и студентами института. Специально для китайской делегации БГУ организовал экскурсию по учебному заведению.

За 40 минут гости смогли прочувствовать колорит родной культуры. Была представлена и библиотека, которая стала подарком от правительства Китайской Народной Республики.

"Мы постарались показать, что к этому времени смогли сделать. В 2026 году институту исполняется 20 лет, поэтому я хотел воспользоваться этой ситуацией и рассказать, что за 20 лет сделал институт для Беларуси, какой вклад внес в развитие белорусско-китайского сотрудничества", - отметил директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ Анатолий Тозик.

Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король заметил, что на текущий момент в БГУ обучаются порядка 4 тыс. китайских студентов, из них около 120 - аспиранты. Это внушительное число, так как сегодня присутствует огромная конкуренция в мире, и "чтобы выбрать для обучения Беларусь, БГУ - это должен быть осознанный выбор".