Литва вручила Беларуси ноту протеста

Контакт наладить, однако, не так просто. Представителю посольства Беларуси в Литве вручили ноту протеста и предупредили о планах продлить закрытие границы, сообщили в МИД Литвы. Подобные действия связаны с якобы гибридными атаками. Именно так там расценивают запуск аэростатов контрабандистами, которых на своей же территории литовские власти искать не спешат.

Для литовских водителей в Беларуси созданы все условия

Тем временем белорусская сторона, в отличие от деятелей в Вильнюсе, делает все, чтобы помочь застрявшим в нашей стране дальнобойщикам. Как заявила замминистра здравоохранения Беларуси Светлана Нечай, для водителей литовских фур, ожидающих открытия границы, созданы все необходимые условия. В том числе оперативно развернуты дополнительные торговые объекты и услуги кейтеринга.

Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси

Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси: "Я хочу отметить, что очень оперативно были организованы все необходимые условия для того, чтобы люди почувствовали себя в безопасности и защищенными. Организованы оперативно и развернуты дополнительные торговые объекты, объекты общественного питания, услуги кейтеринга. Можно практически круглосуточно разогреть готовую пищу. Чай, кофе, безопасный питьевой режим - это тоже обеспечено в достаточном количестве. Конечно же, человеку необходимо иметь возможность привести себя в порядок, получить горячий душ, учитывая и погодные условия. И эти условия тоже созданы в дополнительно разворачиваемых стационарных объектах. И, что немаловажно, это в местах парковки автотранспорта. Непосредственно на этих площадках организованы блоки, включающие в себя душевые кабины, санузлы".

В Беларуси застряли 1100 литовских грузовиков