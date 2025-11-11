3.68 BYN
Литва вручила Беларуси ноту протеста
Контакт наладить, однако, не так просто. Представителю посольства Беларуси в Литве вручили ноту протеста и предупредили о планах продлить закрытие границы, сообщили в МИД Литвы. Подобные действия связаны с якобы гибридными атаками. Именно так там расценивают запуск аэростатов контрабандистами, которых на своей же территории литовские власти искать не спешат.
Для литовских водителей в Беларуси созданы все условия
Тем временем белорусская сторона, в отличие от деятелей в Вильнюсе, делает все, чтобы помочь застрявшим в нашей стране дальнобойщикам. Как заявила замминистра здравоохранения Беларуси Светлана Нечай, для водителей литовских фур, ожидающих открытия границы, созданы все необходимые условия. В том числе оперативно развернуты дополнительные торговые объекты и услуги кейтеринга.
Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси: "Я хочу отметить, что очень оперативно были организованы все необходимые условия для того, чтобы люди почувствовали себя в безопасности и защищенными. Организованы оперативно и развернуты дополнительные торговые объекты, объекты общественного питания, услуги кейтеринга. Можно практически круглосуточно разогреть готовую пищу. Чай, кофе, безопасный питьевой режим - это тоже обеспечено в достаточном количестве. Конечно же, человеку необходимо иметь возможность привести себя в порядок, получить горячий душ, учитывая и погодные условия. И эти условия тоже созданы в дополнительно разворачиваемых стационарных объектах. И, что немаловажно, это в местах парковки автотранспорта. Непосредственно на этих площадках организованы блоки, включающие в себя душевые кабины, санузлы".
В Беларуси застряли 1100 литовских грузовиков
На белорусской территории без возможности вернуться домой из-за безрассудных действий Вильнюса застряли 1100 литовских грузовиков. В целях обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств для всех фур организовано нахождение на специальных стоянках.
По информации таможенного комитета, на площадках уже размещено 800 литовских грузовиков. Водители, которые выполнили официальные требования таможни, переместив транспорт в специально установленные места, могут покинуть территорию Беларуси.