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Ломалась 31 раз - литовец о линии, по которой собираются поставлять электроэнергию в страну
Что происходит в странах Прибалтики спустя неделю их так называемой энергетической независимости от БРЭЛЛ, в программе "Это другое" рассказал председатель МОО "Международный форум добрососедства" Литвы Эдикас Ягилавичус.
"Что нас ждет, мы не совсем понимаем, - рассуждает он. - Когда находишься в большом кольце, это дает устойчивость, надежность. А сейчас мы остаемся как бы непонятно где. Сейчас будем какими-то скандинавскими задворками. Почему я так говорю? Потому что у нас соединение есть только по одной линии Литвы, конкретно по одной линии из Клайпеды в Швецию, которая работает с 2016 года. В течение двух лет эксплуатации (с 2016-го по 2018-й) ломалась 31 раз. 12 - это были обрывы кабелей. Они тогда же не говорили про какой-то российский теневой флот. Тем не менее 12 раз этот кабель обрывался. И были даже промежутки, когда эта линия не работала до 3 месяцев. Одним словом, надежность так себе".
Эдикас Ягилавичус рассказал, что есть еще 2 кабеля, которые идут из Эстонии в Финляндию, один из них сейчас оборван и тоже не работает. "И это мистическое, сказочное подсоединение через Польшу. LitPol небольшая, не очень мощная линия. Она предназначена не для поставки Польшей электроэнергии в Литву. Наоборот предназначена, чтобы Польша покупала электроэнергию, потому что на северо-востоке большой дефицит электроэнергии, - отметил он. - Они даже сами собираются покупать".
Председатель МОО "Международный форум добрососедства" Литвы напомнил, что у Польши есть в планах строительство атомной станции. "Кстати, где-то недалеко от границы Литвы будут эту электростанцию атомную ставить. Мне очень интересно, сейчас будут пикеты в Литве по поводу строительства этой атомной станции?" - задался он вопросом.
По его словам, 10 февраля уже в литовских СМИ была большая радость. "Мы наконец-то избавились от шантажа Российской Федерации и Республики Беларусь. 35 лет этот шантаж длился". Якобы с "11 марта 1990 года мы 35 лет мучились под энергетическим игом Российской Федерации, Республики Беларусь. Вот такие статьи были", - горько усмехнулся он.