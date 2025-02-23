Лукашенко предложил конфессиям создать центры веры - готово ли Ивье стать таким местом

Не так давно Александр Лукашенко предложил конфессиям помощь в создании центров веры, где концентрировалось бы все лучшее и ценное, собранное людьми и передаваемое из поколения в поколение.

По примеру Жировичского монастыря, это наша православная святыня. А у католиков это может быть, например, Будславский костел. У иудеев - Воложинская иешива. А почему бы таким центром не стать целому городу?

Неофициально Ивье считается столицей белорусских татар. На протяжении всего советского периода здесь существовала единственная в Беларуси мечеть. Она и сегодня действующая. Добро на ее строительство в 1882-м дала владелица Ивье графиня Замойская, католичка, а мечеть для мусульман.

Адам Радецкий, имам Ивьевской мечети:

"Женский зал намного меньше, потому что считается, что женщины в исламе должны молиться дома. В Республике Беларусь немножко не так, все женщины очень активные, поэтому женщин в мечети бывает не меньше, чем мужчин".

Так Замойская отметила заслуги татар, которые хорошо работали на земле. Многие наверняка слышали про современный фестиваль "Помидора" в Ивье. Это, конечно, праздник нерелигиозный, но с отсылкой к тому самому трудолюбию татар.

Муфтий Шабанович из Ивье. Здесь ходил в школу, сейчас это музей национальных культур, и Ивье он видит тем самым центром религиозного притяжения.

Выбор места, где будет духовный центр, пока падает на наше Ивье, хотя по соседству и Новогрудок с Новогрудским районом, где две мечети восстановлены, поделился мыслями муфтий мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович. "Одна из них ХVI века. Есть у нас место возле Крево между Сморгонью и Ошмянами. Там же место захоронений очень знаменитых представителей мусульманской элиты в Республике Беларусь в XVII-XIX вв. Эта мечеть является шедевром культурного деревянного зодчества вообще в Европе", - сказал религиозный деятель.

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Абу-Бекир Шабанович:

"Требуется, конечно же, создавать период Возрождения так, чтобы удовлетворить людские запросы, охватить их влиянием положительным, гуманистическим, оторвать от тех так называемых вызовов современности, которые буквально со всех сторон, я бы сказал, на наш восточный славянский мир воздействуют с территорий государств Запада, от отрицательных моментов, где идет процесс расчеловечивания".

Мечети в Ивье не коснулись ни войны, ни пожары. Чудом уцелела и синагога. До Великой Отечественной войны большинство местного населения - евреи.

Алена Викторова, директор Ивьевского музея национальных культур:

"Мы вспоминаем всегда 12 мая 1942 года. Есть местечко Стоневичи, и именно туда были вывезены более 2 тыс. евреев и расстреляны. И после, как мирные жители утверждают, там шевелилась земля. А шевелилась земля почему? Потому что для некоторых жертв пожалели даже пули".

Кстати, мама муфтия в годы войны у себя дома прятала евреев. Это часть нашей трагической истории, которую сегодня берегут все конфессии.

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Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:

"Сегодня есть вопрос, как принимать паломников. Ведь те, кто приедут, кому нужно кошерное питание, нужно подумать про кошерное питание. Те, кто приедут организовать молитву, значит, надо понять, готово ли это место для молитвы и так далее".

Главный раввин отметил, что есть несколько предложений, где может быть этот центр веры? Но непосредственно там, на встрече с Президентом Беларуси, важно обозначить центр, куда инвестировало само государство. То есть не только говорить о будущем, но и о том, что уже есть. Отреставрирована иешива - религиозная академия в Воложине, которая была настолько популярной, что ученики учеников из этой иешивы географически простираются от Аргентины до Австралии.

Григорий Абрамович:

"То, что иешива отреставрирована как музей, дает право любому человеку туда прийти и ознакомиться с экспозициями. Она открыта одновременно и как выставочный образовательный центр, и как место, где находится Свиток Торы, где можно провести уроки и молитвы, и все, что необходимо, по согласованию с руководством музея".

"С позиции духовной силы это место, которое дало десятки главных раввинов в ряде городов и стран, которое воспитало целую плеяду людей, даже политиков. Там сейчас выставка первого президента Израиля, уроженца Беларуси", - обратил внимание главный раввин.

Григорий Абрамович рассказал, что на территории Беларуси они гордятся несколькими центрами: Гродненской синагогой, одной из старинных, сохранившихся с XV-XVI вв. По его словам, она одновременно и молитвенный центр, и туристический объект. "И, безусловно, это возрожденная синагога в Витебске. Помимо того, что там в короткий срок было поставлено две синагоги в одном городе, так еще эта синагога имела историческое отношение к Шагалу", - отметил он.

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Спрос на путешествие с духовной целью растет, становится больше не только паломников, но и туристов, которые хотят отправиться по сакральным местам в поисках ответов на важные жизненные вопросы. Общей статистики о том, сколько человек выбирают религиозные туры, к сожалению, нет. Это сложно подсчитать.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

"Когда наш народ получил возможность строить свое независимое государство, это совпало с процессом духовного возрождения на белорусских землях. Практически за 6 лет количество религиозных общин в нашей стране удвоилось. Если в конце 80-х годов было где-то около 900, то в 1996 году уже было более 2 тыс. религиозных общин. И это свидетельство о том, что в такие переломные моменты истории очень важна духовная сила нашего народа. И Президент это понимает, ведь Александр Григорьевич сказал о том, что межконфессиональный, межнациональный мир на нашей земле - это один из главнейших факторов единства и стабильности в нашем обществе".

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Православные, иудеи, католики и мусульмане в Ивье, город четырех конфессий, на дорогу к каждой указывает этот знак в самом центре. Православие в Ивье оказалось самой молодой религией. Церковь в честь священномученика младенца Гавриила открыли 30 лет назад. До этого на этом самом месте были роддом и детский сад.

Отец Вячеслав, настоятель храма младенца Гавриила Белостокского в Ивье:

"У нас на каждой службе есть католики. Точно так же, как и в костеле есть православные. То есть, семьи перемешаны абсолютно. У нас один такой позыв: муж и жена едины, молитесь друг за друга, несите немощи друг друга и благодарите Бога, что вы вместе".

Всего в Ивьевском районе 18 религиозных общин. 7 православных, 1 христиан веры евангельской, 1 мусульманская и 9 римско-католических.

Ксендз Павел, настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла в г. Ивье:

"Конечно, поскольку здесь очень старый костел, здесь тоже очень много паломников. Особенно это видно в теплое время. Самая старая икона Божьей Матери - в каплице. Ее привезли еще монахи, ей больше двух столетий. Органу тоже больше века. На данный момент он проходит реставрацию и уже к лету будет готов".

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Игорь Генец, председатель Ивьевского райисполкома:

"Католическая конфессия - это почти 63 % населения района. Все праздники католические мы знаем, когда они проходят. Мусульманские мы тоже знаем все праздники. Ближайший праздник, который будет, это мусульманский Ураза-байрам в конце марта, но обычно два раза в год, в каждом из культовых учреждений бываю с удовольствием".

Отвечая на вопрос, насколько город готов принимать большое количество гостей, Игорь Генец с готовностью сказал: "Мы готовы принять любое количество гостей, потому что мы дружелюбные. Мы живем в мире и согласии. Если даже не хватит мест в гостинице, то у нас есть хорошие агроусадьбы, где можно разместить большое количество людей. Приезжайте, мы всегда вам рады".