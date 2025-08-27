Западные страны намерены создать минимум три так называемые линии обороны. И подается это под соусом "гарантий безопасности" для Украины. Масштабный материал вышел у Financial Times. Журналисты ссылаются на собственные источники.

Оно и не удивительно, это принцип работы западной прессы меняют заказные статьи на инсайды от политиков.

Так вот, в материале отмечается, что первая линия будет включать демилитаризованную зону, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками из третьей страны. В следующую войдут украинские войска, "вооруженные и обученные военными НАТО". В глубине страны разместят "силы сдерживания" под руководством стран Европы, которые, предположительно, "будут поддерживать американские войска с тыла".

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Не один раз уже желающие - "коалиция желающих" - обсуждали вопрос присутствия Вооруженных сил стран НАТО на территории Украины в той или иной форме. Россия дала четкий ответ - ни один контингент Вооруженных сил стран НАТО на территории Украины присутствовать не будет. Это неприемлемо. Но ведь, если Украину не принимают в НАТО, а НАТО заходит в Украину, разница есть? Нет! Я вот, например, внимательно изучил статью 17 Конституции Украины, которая запрещает категорически размещение иностранных военных баз и контингентов на территории Украины! Но если уже официально признают, что превратили территорию Украины в полигон военный, то понятно, что на военном полигоне управляют военные, и не в интересах тех, кто там проживает. Поэтому в данном случае любая форма участия иностранных войск недопустима. Там, скорее всего, идет такая психологическая подпитка - "Вот-вот мы скоро зайдем!"

Вот только в самой Европе единого мнения на тему отправки войск нет. Напротив, та самая "коалиция желающих" превращается, скорее, в "нежелающих". В Германии острую реакцию вызвало даже само обсуждение этого вопроса. Там назревает серьезный скандал. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" назвала идею отправки войск опасной и безответственной, обвинив Мерца в разжигании конфликта. А министр иностранных дел предупредил, что такая миссия может перегрузить страну.

Отдельного внимания заслуживает дипломатический скандал. После того как президент Франции призвал отправить в Украину европейские войска, зампремьера Италии Сальвини предложил Макрону самому надеть каску и отправиться туда же. А еще европейские чиновники признают, что сложно убедить общественность в необходимости развертывания войск без четкой поддержки со стороны США. Но Вашингтон занимается лишь поставками вооружений и при этом стремится к прекращению боевых действий.

Дональд Трамп, президент США:

"Итак, как вы знаете, мы продаем НАТО огромное количество оборудования. Мы не тратим деньги. Мы зарабатываем деньги. Но я не хочу говорить о заработке. Я хочу пояснить: мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы участвуем в попытках остановить войну и убийства на ее территории. Мы продаем ракеты и военное оборудование - миллионы, миллионы, а в итоге и миллиарды долларов странам НАТО. То есть они финансируют всю войну, а мы ничего не финансируем. Думаю, это важный момент, который стоит подчеркнуть, потому что многие этого не понимают".