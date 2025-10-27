Британия потратит на закупку морских дронов порядка 200 млн долларов

Великобритания потратит порядка 200 млн долларов на закупку подводных беспилотников для обнаружения мин. По информации СМИ, современные морские дроны могут быть использованы для разминирования в Черном море, а также для охраны критически важных подводных объектов, таких как кабели или трубопроводы.