Британия потратит на закупку морских дронов порядка 200 млн долларов
Автор:Редакция news.by
Великобритания потратит порядка 200 млн долларов на закупку подводных беспилотников для обнаружения мин. По информации СМИ, современные морские дроны могут быть использованы для разминирования в Черном море, а также для охраны критически важных подводных объектов, таких как кабели или трубопроводы.
Согласно контракту, размещенному Минобороны королевства, на начальном этапе планируется приобрести 24 таких дрона. Их характеристики не указывают, однако стоимость каждого устройства составит около свыше 8 млн.
Отмечается, что беспилотники "передвигаются быстрее и обеспечивают большую точность, чем корабли для поиска мин с экипажем".