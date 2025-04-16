Манойло: Африка - кладовая будущего

Александр Григорьевич абсолютно правильно уделяет большое внимание Африке, потому что Африка - это кладовая будущего. Это та площадка, где уже сошлись интересы ведущих мировых держав. Более того, это площадка, на которой уже развернулась борьба и за ресурсы, и за коммуникации, и за логистику, и за население, которое там проживает. Поэтому в будущем значимость Африки резко возрастет, и произойдет это в самое ближайшее время. И в этом отношении у Беларуси есть все необходимые ресурсы для того, чтобы активно осваивать данное направление как в дипломатическом плане, так и в экономическом. Потому что сельское хозяйство, где востребована белорусская сельскохозяйственная техника, является основой большинства экономик африканских стран. И в этом отношении здесь огромный горизонт для развития.

Андрей Манойло,политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):