Чествования, концерты, знаковые встречи. В Беларуси масштабно отметили День народного единства

Вся страна отмечает День народного единства добрыми делами. И белорусы и те, для кого наша страна стала вторым домом, с особой гордостью говорили о своих достижениях, важности созидания. Это возможно только под мирным небом, сохранить его - главный призыв, который прозвучал из уст разных поколений на новой площади в Орше и в Музее славы Могилевщины, принимая в честь государственного праздника социально важные подарки.

Открытие площади Государственного флага в Орше

Площадь Государственного флага в Орше. Торжественное открытие этого нового объекта украсила клятва на верность государственным символам. От имени настоящих патриотов - педагогов, медицинских работников, представителей промышленных предприятий.

Площадь в Орше построили по просьбе молодежи в знаковом месте. Рядом парк Героев и Курган Бессмертия. Они хранят память о мужестве защитников Отечества. Высота флагштока 58 метров. Это практически 20-этажный дом. А еще архитектурные композиции с гербом нашей страны и текстом гимна.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Самое важное для нас всех сейчас быть монолитным. Этот праздник -напоминание, что только вместе, только одной семьей мы сможем пройти все невзгоды".

Государственный праздник - День народного единства - объединил регионы

Центральной площадкой праздника в Могилеве стал Музей славы Могилевщины. В этом году он стал подарком городу в честь 80-летия Великой Победы.

Исторический исполин, который погружает в довоенное прошлое. Знакомит с достижениями и, конечно, рассказывает о героизме в годы Великой Отечественной войны.

Важно не забывать, какой ценой нам достался мир, считает курсант Белорусской военной академии Кирилл Холдоба. Будучи кадетом, его патриотические эссе не раз побеждали в престижных конкурсах.

Кирилл Холдоба, курсант Военной академии Беларуси:

"День народного единства - не просто праздник. Это действительно символ прежде всего мира. И мы сделаем все, чтобы сохранить его. Мы должны быть сплоченными. Ведь только тогда все получится. Мы - белорусы. И гордимся нашей страной".

В Музее славы Могилевщины награды принимали те, кто и сегодня своими достижениями прославляет малую родину - военные, учителя, спортсмены, врачи и артисты, участники патриотической акции "Дорогами памяти".

Валерия Азаренко, солистка Могилевской областной филармонии:

"Это большая гордость - жить, творить и работать в этой замечательной стране, которую по крупицам строят наши белорусы. Нам доверили очень большую ответственность. И мы обещаем в свою очередь, что будем строить счастливое будущее для нас, для наших детей, подрастающего поколения".

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Мы едины в том, что мы любим свою родину. Мы гордимся, что живем в Беларуси. Мы стараемся сделать ее лучше, краше. Все необходимое есть - спокойная страна, есть мирное небо, есть возможности, открыты все двери. Государство помогает по всем направлениям. Работайте, дерзайте!"

Обновлен корпус № 2 Брестской детской областной больницы

Подарки белорусам к празднику - хорошая традиция. После обновления сегодня открылся лечебный корпус Брестской детской областной больницы. Операционный блок, приемное отделение, лечебно-диагностическое подразделение, расширилось отделение хирургии. Установили новейшее оборудование. В подарок еще и автомобиль.

Новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты

Медики Гомельской области получили в подарок 6 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Передвижные ФАПы отправятся в том числе в Ельский, Наровлянский и Брагинский районы, пострадавшие в свое время от аварии на Чернобыльской АЭС.

В Гродно на старт "Пробега единства" вышли тысячи горожан: молодежь, трудовые коллективы и целые семьи. И это не гонка за рекордами, а символ единства в делах и ценностях.