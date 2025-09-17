Президент: История суверенного государства только начинается

17 сентября, в День народного единства, во Дворце Независимости состоялся большой разговор о стране, истории, политических событиях и большой дипломатии. На встречу были приглашены известные журналисты, политологи, эксперты. Они в том числе формулируют смыслы, расставляют акценты и, конечно, описывают момент, в котором мы живем. Встреча в формате круглого стола с участием главы государства. Тональность разговору задает Президент - наши люди должны знать все, что было до событий сентября 1939 года. Говорили не только о прошлом, но и о политических перспективах, вызовах будущего, а также о резонансных событиях наших дней. Почему так важна экономика, что у Беларуси с национальной идеей?

С самого утра все приветствия во Дворце Независимости начинались со слов: "С праздником!" Он хоть и молодой (День народного единства учрежден был в 2021 году), но, безусловно, очень важный. И как скажет сам Александр Лукашенко, это дань нашей исторической памяти.

Большая встреча Президента с представителями политических партий, общественных объединений, известными журналистами и политологами, а по сути лидерами мнений - это разговор на злобу дня, а не только возможность окунуться в историю.

Президент: Мы строим будущее на опыте прошлого

Александр Лукашенко обратил внимание, что этот праздник - дань исторической памяти белорусов. Судьбоносное событие произошло в этот день 86 лет назад - рухнула железная стена, которая разделяла народ на западных и восточных белорусов.

"Тезис звучит пафосно, но не без оснований", - заметил глава государства. Он пояснил, что поход Красной армии потому и назывался освободительным. Красноармейцы шли на помощь белорусам, которые вели самоотверженную борьбу за свое национальное достоинство.

"Все, кто был на передовой этой борьбы, - наши герои", - подчеркнул Президент. Однако, по мнению Президента, остается под вопросом, удалось ли белорусам в полной мере осознать смысл и национальную значимость даты 17 сентября, которую не так давно вернули в календарь государственных праздников.

"В этот праздник мы ведь не просто говорим об историческом воссоединении и единстве нации. Мы делаем выводы, строим будущее на опыте прошлого", - заявил глава государства.

"Чтобы ни происходило сегодня (в отношениях Беларуси и Польши - прим. ред.), мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты (ну что тут жалеть об этом), - сказал Александр Лукашенко. - Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов и в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации. В итоге (они - прим. ред.) выработали ту политику, которую сегодня имеем".

Белорусы должны знать правду

Годы молчания позади, сегодня нужно больше говорить о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от советской республики. Белорусов грабили, пока этническая Польша расцветала, ресурсы вывозили, а люди жили под страхом плетки, без права учиться на родном языке и ходить в православные храмы.

Особенно важно, по его словам, рассказывать, как героически западные белорусы сопротивлялись, объединялись в борьбе, стремились к воссоединению с восточной частью. "Это действительно исторический пример народного единства", - констатировал Президент.

Однако остается под вопросом, насколько эффективно эти факты озвучиваются в стране, начиная со школьного учебника и заканчивая экспозициями в музеях, экскурсиями по памятным местам, обозначил проблемный аспект глава государства. Особый акцент Александр Лукашенко сделал именно на учебниках: "Если со школьного возраста нам удалось убедить, вложить в голову детей то, что мы хотим и о чем говорим, значит, мы добились успеха. Потом трудно будет разубедить этих детей в обратном".

Глубоко и всесторонне смотреть на периоды белорусской истории - к этому призывает Президент. Четко понимать, что за плечами белорусов, какой ценой досталась независимость, должны от мала до велика. Ведь те, кому не по нраву сегодня наш суверенный путь, не преминут поспекулировать на исторической почве.

Глава государства привел пример договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, так называемый пакт Молотова - Риббентропа. Если рассматривать этот документ поверхностно, то складывается впечатление, что Советский Союз и Германия просто разделили Польшу. Но Александр Лукашенко подчеркнул, что эту тему нужно глубже анализировать, чтобы понять предпосылки, которые кроются и в политике самой Польши.

В частности, глава государства напомнил о хвалебных речах польского посла в нацистской Германии в адрес Адольфа Гитлера. "Посол (особенно в те времена такой крупной страны, как Польша) никогда не будет говорить то, чего не говорят в Польше", - сказал он.

Таким образом, констатировал Александр Лукашенко, такие серьезные вопросы следует анализировать и рассматривать с разных сторон. "Это уже задача даже не историков, а опытных политиков, которые могут через свою политическую жизнь, карьеру и прочее взглянуть конкретно на те события", - считает Президент.

Единая стратегия формирования исторической памяти

Чтобы не дать запудрить людям мозги "сказками прошлого", нужно действовать в рамках единой стратегии формирования исторической памяти. Причем большая роль здесь отводится не только ученым и педагогам, но и, конечно, журналистам и экспертному сообществу. И тут важно все – от развития исторической науки в принципе до определения пантеона национальных героев в частности.

Президент, говоря про развитие исторической науки в стране, отметил: "Важно, какие темы разрабатывают аспиранты и ученые сегодня, кто и как преподает историю, кто и как формирует экспозиции в музеях, туристические маршруты".

Глава государства подчеркнул, что интересуется этими вопросами с точки зрения акцентов на событиях, датах, личностях. Он обратил внимание, что во многих странах мира этот вопрос на особом контроле государства, вплоть до лицензирования. "Там ты не имеешь права рассказывать об истории страны, не сдав специального экзамена", - сказал Александр Лукашенко участникам встречи.

Одной из тем, которую глава государства обозначил во время встречи, стал пантеон национальных героев. По словам Александра Лукашенко, эта тема очень чувствительна.

"Тоже надо понимать, кто герой, кто враг, кто внес вклад в мировую культуру, науку, историю, сохранив связь с Родиной, кто сделал то же самое, но отрекся от своей идентичности. Никого не вычеркиваем из своей истории. Но акценты должны быть сделаны четко и желательно без полумер", - подчеркнул он.

При этом, констатировал Президент, так же четко следует аргументировать официальную позицию и отражать ее в информационных источниках. "Критерий один - преданность интересам родной земли и своего народа", - добавил он.

Президент: Сделать историю понятной, доступной и интересной для молодежи

Кроме того, глава государства поднял вопрос о том, как сделать историю понятной, доступной и интересной для всех. Особенно для молодежи, которая подвержена влиянию Интернета, добавил он.

"Интерес к истории в обществе возрастает. Во все времена эта тема была благоприятной почвой для спекуляций. И сегодня ее пытаются исказить в головах наших людей, забрасывая мифами и небылицами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Раз уж заговорили о коммунистах, первый секретарь Коммунистической партии явно подумал, что это знак. Начал с вопроса, какой опыт прошлого можно использовать сегодня. Александр Лукашенко от советского прошлого никогда не открещивался и раньше рассказывал, что даже сохранил партбилет.

Лукашенко: Нельзя рушить созданное прежними поколениями, но надо это использовать

Александр Лукашенко также выразил уверенность, что нельзя рушить созданное прежними поколениями. Это нужно использовать, развивать и модернизировать.

"Мы брали лучшее из советского прошлого. Уверен (я по выборам помню), что вы поддерживали и поддерживаете такую практику и политику", - сказал глава государства.

Что касается политической системы страны, с советских времен сохранилась Коммунистическая партия, лидер которой присутствовал на мероприятии. Александр Лукашенко сказал, что с уважением относится к современным коммунистам, которые сохраняют преемственность, опираются на свою историю, прошлое.

Подмена исторических смыслов в политике сегодня не редкость. Но этот инструмент не должен стать серьезным оружием в руках оппонентов. И сегодняшний коллективный мозговой штурм тоже для того, чтобы правда в таком случае была хорошим щитом. Хотя голос либерала Гайдукевича не о том, что творили, а что сегодня творит польское руководство.

Лукашенко: Всегда старался сделать все, чтобы у Беларуси с Польшей были хорошие отношения

Во время встречи Президенту был задан вопрос, когда может произойти улучшение отношений с соседней Польшей и странами Балтии. Он сказал: "Я всегда старался сделать все для того, чтобы у нас были хорошие отношения. Я всегда к этому стремился. С меня взятки гладки. Я всегда готов к этому".

Александр Лукашенко, в частности, упомянул о реакции в Польше на белорусско-российские учения "Запад-2025", с учетом в том числе их беспокойства было принято решение перенести учения вглубь страны. "Это было мое личное решение - отойти от границы, не провоцировать их", - подчеркнул он.

Тем не менее, констатировал Президент, польская сторона нашла повод для закрытия границы. "Они давно ищут, на чем тут спровоцировать. Но не получается. Мы безвиз (вводим - прим. ред.): "Пожалуйста, приезжайте!" А они выстраивают стену на границе. Еще и закрывают границу, - обратил внимание белорусский лидер. - Им что-то надо. Моя главная задача - не допустить (эскалации - прим. ред.), не дать им не то чтобы повод (они повод найдут всегда)... Причин быть не должно".

Открытая полемика и конструктивный разговор о будущем

Революции и мятежи не должны быть в истории современной Беларуси. Если уж спорить о будущем страны и политическом устройстве, то исключительно в конструктивном русле - т.е. полемика открытая. Критику по делу всегда услышат, от оппонентов в том числе.

Анна Конопацкая, руководитель правового учреждения "Общественный центр законодательных инициатив

Анна Конопацкая, руководитель правового учреждения "Общественный центр законодательных инициатив":

"Все понимают, что имеющееся сегодня единство в нашем обществе, когда и ваши сторонники, и ваши политические оппоненты объединены в защите нашей государственности и отстаивании интересов народа Беларуси вокруг фигуры Президента, - это достигнуто в том числе благодаря вашей харизме и личным качествам".

Вместе с тем Анна Канопацкая считает, что какой-то другой человек в будущем на этом посту, будь то мужчина или женщина (а именно такой гендер нового Президента был бы для нее предпочтителен), скорее всего, будут уступать Александру Лукашенко в этих качествах, что народ сразу почувствует и увидит. "Что мы должны начать делать, пока еще есть время, чтобы это единство и консолидацию в белорусском обществе сохранить, удержать? Дайте совет".

Лукашенко высказался о потенциальных кандидатурах на пост Президента в будущем

"То, что будет другой человек (в будущем на посту Президента - прим. ред.), так я уже об этом говорю постоянно, чтобы вы привыкали к мысли. Не потому что я великий, а потому что я долго у власти. Вы привыкли, что-то у нас устаканилось", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул важность открытых и конструктивных дискуссий в обществе, в том числе на политическом уровне. "Люди должны говорить открыто то, что они думают. Только не надо ломать. Приходите, будем вместе обсуждать, - сказал он. - Да, я нормально воспринимаю, когда ты говоришь, что будет другой человек. Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас Президентом".

При этом Александр Лукашенко отметил, что работа Президента - это тяжелейший труд и большая ответственность. "Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что невозможно будет это потянуть, - сказал глава государства. - Надо время, чтобы новый человек стал Президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков Президента от природы, в Беларуси не суйся".

Женская поддержка у Лукашенко в стране была всегда в ответ на ту политику, которую он проводит вот уже 3 десятилетия - забота о семьях и матерях на первом плане. Хотя диалог с главой женского общественного объединения будет больше о насущном - о том, на какие мысли наводят события вокруг страны.

Ольга Шпилевская, председатель ОО "Белорусский союз женщин":

"Каждая женщина думает о том, чтобы не было войны. Мы за то, чтобы сохранялся мир, все в нашей стране было мирно и стабильно. В этом никто не может сомневаться".

Александр Лукашенко согласился с этим, отметив, что как только у мужчины и женщины появляется ребенок, они становятся совсем другими людьми. "Потому что у настоящих родителей все сконцентрировано на детях. А хочется, чтобы дети жили мирно, а не прозябали там в этих грязных окопах или еще где-то. Поэтому да, дети, семья - это очень важно".

Лукашенко о поддержке семей с детьми: надо сконцентрироваться на жилье

Государство сильно подставляет плечо многодетным, но всегда хочется больше. Предложение молодежи - стимулировать рождение уже второго ребенка в семье. Это затраты, на которые в ближайшее время вряд ли пойдут, честно скажет Президент и обозначит приоритет.

Евгения Калечиц, руководитель молодежного крыла ОО "Белорусский союз женщин":

"Было бы неплохо стимулировать женщин на рождение второго ребенка. Может, какие-то выплаты, льготы, кредитование осуществлять и при рождении второго ребенка".

"Главное не в том, будет семейный капитал на второго ребенка или нет, а главное в том, чтобы как-то молодежи помочь. Считаю, что молодежи главное - это жилье, - сказал глава государства. - Поэтому я думаю, что нам надо сконцентрироваться на жилье. Вот для военных (не только армии, а людей в погонах) за пятилетку эту мы проблему с жильем решим. Я концентрируюсь на том, чтобы жилье не только для военных, но и для молодежи особенно, хоть какой-то уголок должен быть".

Вызовы-2030

Как бы ни пытались втянуть Беларусь в опасную воронку геополитических событий региона, как бы ни старались подкидывать проблемы и санкции, давить из-за рубежа, важны внутренняя сплоченность и единство. Кажется, после 2020 года это уже поняли все. И предстоящие электоральные кампании не должны выбить страну из колеи.

Председатель белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова высказала мнение, что сегодня сильным мира сего не по душе суверенная Беларусь с миролюбивой политикой и социально ориентированным государством. "Мы понимаем, что впереди у нас острая политическая борьба за умы людей. И самая ближайшая перспектива - это электоральные кампании в 2029 и 2030 годах", - сказала она. В этой связи глава партии спросила мнение Александра Лукашенко, какие есть риски и к каким вызовам стоит готовиться.

"Не буду даже долго рассуждать на эту тему – экономика, прежде всего экономика", - заявил белорусский лидер.

Глава государства напомнил о решениях по привлечению иностранцев, чтобы закрыть определенный дефицит на рынке труда внутри Беларуси. Вспомнил Президент и о ситуации с дефицитом картофеля весной этого года, когда часть вывезли за рубеж, чтобы продать по более выгодной цене, а часть отдельные организации придерживали на складах. В итоге возникшая проблема отчасти была искусственной. "Пошли по складам. Оказывается, есть. Может, продать хотели (позже - прим. ред.), может, придерживали. Мы же и по ценам там присматривали. Мы жестко пресекли, она потом появилась, эта картошка", - отметил глава государства.

В итоге в этом году посевные площади были увеличены, собран неплохой урожай, который теперь надо сохранить при соблюдении всех необходимых технологий.

"Пережили. Но этого не должно быть у нас. Поэтому экономика должна работать. Дайте мне экономику, а за остальное спрашивайте. Я тоже не буду в стороне", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание на ситуацию в промышленности с производством и экспортом продукции. Показатели в этом плане просели. "Премьер-министру персонально поручил. Выкарабкиваться надо. Вот в Африку поехали туда-сюда - хотят купить нашу технику", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что многие африканские страны с учетом колониального прошлого предпочитают сотрудничать с такими небольшими, но технологически развитыми странами, как Беларусь, а не с крупными государствами. Например, большой объем совместной работы по укреплению продовольственный безопасности этой страны еще предстоит в Зимбабве, что Александр Лукашенко недавно обсуждал с Президентом этой страны Эммерсоном Мнангагвой.

"Шевелиться надо, надо идти к ним. Поехал Президент, окно пробил - идите следом. Надо торговать. Надо с промышленностью разбираться. Ну и, конечно, внутренний рынок. И легпром тут наш начал проседать. В ближайшее время соберемся", - резюмировал Александр Лукашенко.

Резонансная тема последних дней - помилование некоторых осужденных. Вопрос от журналиста Григория Азаренка про некий литовский или польский след в этом деле.

Один из вопросов главе государства касался помилования осужденных. Журналист Григорий Азаренок упомянул о попытках со стороны Польши и Литвы "примазаться" к решениям по помилованию, якобы этому содействовало их "давление" на белорусскую власть. Президента спросили, действительно ли есть польский или литовский след в его действиях.

Александр Лукашенко сказал, что ему известно о желании Польши и Литвы показать свою сопричастность к освобождению осужденных. В Беларуси видят их попытки, стремление втереться в доверие к тем, кто находится в стране, особенно к родственникам и близким осужденных.

"Им хотелось бы участвовать в этом. Они мне что только ни предлагали. Я же вынужден был публично заявить: за стол я с ними, как с вами нахожусь, не сяду. О чем говорить? А им хотелось. И (хотелось - прим. ред.), чтобы результат был, что они участвуют в освобождении (не освобождают - участвуют в освобождении), - сказал глава государства. - Они не имеют и не будут иметь к этому никакого отношения".

Президент обратил внимание, что в стране существуют специальные правовые механизмы для принятия подобных решений. Учитывается множество факторов, в том числе личностные характеристики, мотивы и последующие раскаяние в содеянном. "Слушайте, больше половины очумевших было. Они понимают это. Мы их видим уже сейчас. Чего держать их там (в местах заключения - прим. ред.) по 10-12 лет?" - сказал Александр Лукашенко.

"Мы знаем, чем дышит каждый. Там большая половина сидельцев, они поняли, чего это стоило, и осуждают тех, кто сбежал: а, сбежали, нас бросили", - добавил глава государства.

"Не волнуйся, Григорий, мы просто так это не делаем. Очень долго думаем, видим, что, где, как и смотрим на будущее".

Национальная идея для Беларуси

Если не все, то точно львиная доля разговоров с идеологами, историками и главными акторами фабрики смыслов так или иначе в итоге сводится к национальной идее. Нащупывают не первый год.

Один из вопросов главе государства касался национальной идеи. Председатель правления республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин рассказал, что в экспертном сообществе есть два мнения по поводу национальной идеи. Одни считают, что ее нужно выработать и утвердить, например, указом Президента. Правда, в этом случае есть риск скатить в догматизм. А другие, в том числе и сам Вадим Гигин, уверены, что главная задача сейчас - сосредоточиться на практических вопросах в идеологической работе, а не теоретизировать и искусственно не искать национальную идею - синюю птицу.

"Никто с национальной идеей никого давить не будет. Потому что для меня это - вопрос вопросов в идеологии. И я не единожды об этом говорил, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Никакого указа никто не подпишет и законотворчеством мы принимать (эту идею - прим. ред.) не будем".

Президент рассказал, что ранее ему предлагались варианты того, что можно было бы сделать национальной идеей, но он их отвергал, интуитивно понимая, что это не будет поддержано, не захватит народ. "Вот, давайте сделаем национальной идеей патриотизм. Ну я так и эдак… Да, хорошо, патриотизм, мы это приветствуем. Но что, на баррикады все пойдут с ружьем (за эту идею - прим. ред.). Я чувствую, что не родилась такая идея", - отметил глава государства.

"Она просто так не появится по указу, по требованию. Это исключено, - добавил Александр Лукашенко, пояснив, что он не подпишет подобный документ. - Лучше мы вообще ничего не родим сейчас, в бытность Лукашенко, чем мы лишь бы что сотворим и потом не будем знать, что делать".

В процессе рождения национальной идеи многое, если не все, будет зависеть от экспертного сообщества, историков, ученых, считает глава государства. Это должно зародиться в их умах, созреть, выйти на уровень общественного обсуждения. "Главное - обсуждать. Я никогда не подпишу никакую идею, не сделаю ее национальной и не стану ее продавливать, если это не охватит, не захватит вас и ваши умы и сердца", - заверил белорусский лидер.

Большая встреча с идеологическим активом и экспертным сообществом

Высказаться сможет каждый, это будет многогранный разговор об исторической памяти, большой дипломатии, идеологии, партийной жизни и стране. И сторонников и оппонентов в итоге Александр Лукашенко призовет к простому - в пылу какой бы то ни было политической борьбы не забывать, к чему порой приводят излишние споры и раздрай.

"Главное, чтобы мы были едины, работы всем хватает. И лишние склоки, споры должны быть, но это должны быть настоящие, которые приведут к какому-то положительному результату для страны", - считает глава государства.

"Нашего Президента надо внимательно слушать, тогда ты будешь понимать, что нужно делать, - посоветовала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. - Ровно так, как надо слушать людей для того, чтобы понимать, чем живут сегодня наши люди. И наш Президент всегда нас на это нацеливает".

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Президент задает главную задачу - разговаривать с людьми, уметь выстраивать стратегические коммуникации, идти в коллективы, идти на любые самые даже некомфортные площадки для встречи с людьми для того, чтобы и выступать по теме в рамках единых дней круглых столов, и уметь отвечать на неудобные вопросы, обострять и озвучивать ответы на проблемы, которые волнуют людей в данный момент".

"Разговор, конечно, вышел далеко за пределы сугубо исторической даты, истории, ее понимания, трактовок, интерпретаций. Здесь была и актуальная политика с нашими соседями, и актуальная дипломатия, реальная дипломатия с нашими партнерами. Такой прямой диалог с первым лицом, у которого огромный объем информации, инсайдов, позволяет экспертному сообществу быть на передовой общественной дискуссии", - считает председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Мы прекрасно видим, что в настоящее время история используется как инструмент и как оружие в борьбе за идентичность. И разрыв этой идентичности приводит к тому, что молодежь уже ценит нечто другое, воюет за что-то другое. И вот наша задача как раз в День народного единства, в наш государственный праздник, в беседе с главой государства понять, найти эту тонкую связь для того, чтобы в последующем уже в нашей работе, экспертного сообщества, в работе с нашей молодежью, с нашей белорусской аудиторией доносить это так, чтобы было понятно".