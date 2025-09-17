Известные люди Беларуси о значимости праздника День народного единства

День народного единства - значимый праздник для каждого белоруса. Это наш исторический фундамент. Почему сейчас важно сохранить целостность - вот какие мнения звучали сегодня, 17 сентября (Подробнее в видео).

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии "Белая Русь":

"Нам, белорусам, удалось сохранить самое главное - наш ген белоруса. И поверьте, это дорогого стоит. Потому что своя история, своя национальность, своя вера и ген победы, он сегодня в сердце у каждого белоруса. Несмотря на то, что уже прошло более 85 лет, но мы остаемся же такими же трудолюбивыми, сильными, успешными. Теми людьми, за которым будущее, будущее нашей страны".

Наталья Глинская, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В едином порыве когда-то наши деды и прадеды сражались с фашизмом. В едином порыве отстраивали нашу страну после военной разрухи. И сейчас мы все должны быть едины в развитии нашей страны, в развитии нашего государства, нашей идентичности, нашего суверенитета".

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

"В этот день мы отдаем дань нашему историческому прошлому, тем героическим, трудным годам, благодаря которым мы выстояли и в годы Великой Отечественной войны, и восстановили свое народное хозяйство в послевоенный период. Создавали нашу страну такой, какой мы ее видим сегодня. С одной стороны, а с другой стороны мы смотрим вперед. И благодаря единству, благодаря консолидации общества мы движемся дальше и решаем самые сложные экономические задачи и самые сложные проблемы, которые сегодня возникают в жизни каждого человека".

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Очень сильно усилились и очень сильно объединились. И действительно, это чувствуется, это ощущается, это в воздухе есть, присутствует. Но этого мало. Все равно нужно об этом помнить, нужно это держать, нужно постоянно знать о том, что мы действительно, мы в своей истории много чего пережили. Это наш опыт, это наши знания, это наши традиции, наши ценности. И вот это все нас объединяет, и мы должны каждую минуту об этом помнить и транслировать это друг другу, миру и так далее и тому подобное".