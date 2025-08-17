3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Манойло: Лидеры США и России смогли обменяться позициями
Автор:Редакция news.by
Несмотря на отсутствие окончательной сделки, диалог Россия - США был продуктивным, где каждая из сторон имела возможность обменяться позициями.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Мы видим, что кардинальных изменений в результате этого саммита не произошло - нет прекращения огня или воздушного перемирия. Также не решен вопрос с территориями Украины. Все эти вопросы предполагалось решить именно как раз на саммите. По всей видимости, стороны обменялись позициями и взяли некий тайм-аут до следующей встречи на высоком уровне для размышлений по этим вопросам".