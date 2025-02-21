Маркевич рассказал, сможет ли Европа заместить военную помощь США для Украины

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В Европе в последнее время активно начали заявлять, что даже если США прекратят военную поддержку Украины (а это 60 %), то она готова восполнить недостачу американской помощи.

Конечно, такие выпады выглядят крайне странно. Но все же чем обусловлены эти милитаристские настроения Европы? И сможет ли она в принципе заместить поддержку Штатов, если уже на сегодняшний день все движется к тому, что эта помощь находится на пределе возможностей европейского военно-промышленного комплекса? Мнением на этот счет поделился завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в "Актуальном интервью".

Александр Маркевич:

"В политике есть такая тактика: если не знаешь, что делать, то надо повышать ставки. И иногда это срабатывает. Но в данном случае здесь ключевое слово не "срабатывает", а "иногда". Отсюда и становится понятно, что европейские и украинские политики сомневается, как выстраивать свои стратегии, поэтому просто повышают ставки".

Заведующий кафедрой также отметил, что сейчас военная поддержка Украины от ЕС составляет 40 %, и в этих процентах ключевая роль принадлежит Германии, в которой скоро пройдут выборы. Все социологические прогнозы показывают, какой будет результат этих выборов. Во всяком случае, велика вероятность, что Олаф Шольц не останется в политическом истеблишменте Германии как канцлер страны.