Масадыков: Фальсификация информации - главная проблема, с которой нужно бороться

III Минская международная конференция по евразийской безопасности продолжается тематическими секциями. Активное участие в конференции принимает экспертное сообщество: более 200 аналитиков, военных экспертов из Беларуси, России, Австрии, Казахстана, Китая и других стран.

В центре внимания - дискуссии о перспективах безопасности в регионе в условиях кризиса миропорядка, военно-политических противоречий и отсутствия коммуникаций.

Вопросы безопасности сегодня актуальны как никогда. Вызовы и угрозы для каждого региона имеют свои особенности.

Таалатбек Масадыков, заместитель Генерального секретаря ОДКБ:

"Интеграция необходима, потому что конфликты в мире (более 50) касаются практически всех регионов, а также нашей большой Евразии. В сентябре 2025 года в Китае была подписана дорожная карта между ОДКБ, СНГ и ШОС. Обсуждаются вопросы безопасности в условиях новых гибридных войн, кибербезопасность".

Такая интеграция уже началась - проводятся совместные учения по антинаркотическим делам, приезжают наблюдатели на военные учения ОДКБ.

"У ОДКБ есть три зоны ответственности: восточноевропейская, где продолжается уже четвертый год конфликт, закавказская, а также среднеазиатская, где до сих пор со стороны Ближнего и Среднего Востока исходят вызовы и угрозы", - отметил заместитель Генерального секретаря ОДКБ.

"Я думаю, в условиях новой гибридной войны, которая сегодня разворачивается в мире, мы все больше обращаем внимание на эти процессы. Средства массовой информации, подконтрольные разным кругам, практически повсеместно распространяют фальсифицированную информацию. Это главная проблема, с которой нужно бороться. Для этого нам нужна площадка, нам нужно собираться и откровенно высказывать свою точку зрения", - заключил Таалатбек Масадыков.