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Медаль, пробитая пулей: история одной награды в новой серии проекта "Детали Победы"
80-летию Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны посвящается
Медаль "За отвагу" с порядковым номером 387000 была вручена в августе 1943 года ефрейтору Семену Летову.
Командир минометного расчета погиб, освобождая Беларусь, и более 13 лет числился пропавшим без вести. В 1978-м обнаружили останки солдата.
Медаль передали в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
История награды в новой серии проекта "Детали Победы" (подробности в видео).
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