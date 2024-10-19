Медаль, пробитая пулей: история одной награды в новой серии проекта "Детали Победы"

Медаль "За отвагу" с порядковым номером 387000 была вручена в августе 1943 года ефрейтору Семену Летову.



Командир минометного расчета погиб, освобождая Беларусь, и более 13 лет числился пропавшим без вести. В 1978-м обнаружили останки солдата.



Медаль передали в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.